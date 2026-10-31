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Carlos Alcaraz - Alex de Miñaur: Horario y dónde ver la final del ATP 500 de Viena en directo

El murciano se medirá al australiano, también con nacionalidad española, en la que será su 37º final ATP. Carlitos buscará el 28º título y el segundo en indoor, en el que también ganó a De Miñaur en la final.

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Daniil Medvedev

Carlos Alcaraz - Alex de Miñaur: Horario y dónde ver la final del ATP 500 de Viena en directo | Reuters

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Carlos Alcaraz parece haber recuperado todas las sensaciones que perdió tras casi cuatro meses lejos de las pistas. El tenista murciano jugará este domingo en el ATP 500 de Viena una nueva final ATP, la 37º de su carrera, tras vencer a Daniil Medvedev por 6-4 y 7-6 (2) en la que también será su segunda final en poco menos de un mes. Su rival será Alex de Miñaur, australiano de origen español, que venció en tres sets a Zverev (nº del mundo) y aspira a su 12º título ATP, además de su primera victoria ante Alcaraz.

39º final ATP para Alcaraz

El pupilo de Samu López ha sumado este sábado la séptima victoria en nueve partidos ante Daniil Medvedev (7-3), quien se llevó el último duelo entre ambos en las semifinales de Indian Wells 2026.

Sexta victoria ante el ruso y sin set cedidos en Viena

Alcaraz, que todavía no ha perdido ningún set en lo que llevamos de torneo, cuajó un partido sobresaliente para llevarse el primer set por 6-4 y el segundo en un tiebreak que dominó de principio a fin (7-2). El español conectó trece ganadores más que el moscovita y solo cometió ocho errores no forzados más que su rival en un encuentro serio y sólido del murciano, que sigue aumentando su nivel a medida que juega partidos y este domingo buscará el 28º título ATP de su carrera.

También aspira al cuarto trofeo de 2026 tras el Open de Australia, Doha y Tokio, cosechado precisamente hace poco menos de un mes. Desde su vuelta de lesión 'solo' ha perdido dos partidos (ante Shelton en cuartos de final del US Open) y ante Bergs en los 1/16 de final del Masters de Shanghái. Por contra, ha ganado 15 partidos, entre ellos uno en la Laver Cup, ha levantado el trofeo en Tokio y este domingo espera hacer lo mismo en la capital austriaca.

Otra vez De Miñaur en una final en indoor...

Alex de Miñaur será el rival de Carlitos este domingo. El australiano, de origen español, se medirá por séptima vez a Alcaraz -al que nunca ha ganado- en busca de su segundo título del año y el 12º de su carrera. Alex venció en un partidazo a Zverev, número 1 del planeta, para plantarse en su final número 23. Carlos sueña con su segundo título en indoor tras el de Rotterdam 2025, donde precisamente se impuso a De Miñaur.

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