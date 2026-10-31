Qué hay detrás de Blocus: el movimiento que llama a saquear comercios a través de las redes

Canales de WhatsApp y grupos de Telegram sirven para difundir convocatorias, señalar comercios y coordinar a jóvenes que acuden vestidos de negro y con el rostro cubierto. Esa es la principal pista que siguen los investigadores para esclarecer quién está detrás de Blocus, según fuentes policiales y expertos.

Los Mossos d'Esquadra no han identificado por ahora ninguna ideología ni organización extremista detrás del movimiento. Su hipótesis apunta a un "efecto espejo" de los disturbios franceses, amplificado por las redes y por el miedo de los adolescentes a quedarse fuera del grupo, conocido como FOMO.

Las instrucciones compartidas incluyen indicaciones para ocultar la identidad, objetivos de saqueo centrados en tecnología y artículos de lujo y llamamientos a atacar a policías. Los investigadores describen reuniones de adolescentes, algunos menores de 14 años, cuya finalidad sería cometer delitos, sin una reivindicación concreta.

Detenido el cabecilla de Blocus España

Además, este sábado la magistrada de guardia de Torrent ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto cabecilla de Blocus España. Esa prisión preventiva tiene el carácter de comunicada, excepto en lo que concierne al acceso a los ordenadores o cualquier otro tipo de dispositivo en el centro penitenciario que le permita acceder a redes sociales. El detenido está investigado en una causa abierta por delitos de organización criminal destinada a la incitación para cometer desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños, sin perjuicio de ulterior calificación.

Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos han detenido en las últimas horas a diez jóvenes en Valencia, Barcelona, Tenerife, Lleida, Bilbao y Málaga. Cuatro son menores y tres se autoproclaman líderes de Blocus, aunque eso no acredita que exista una estructura organizada bajo su mando.

El antecedente más grave se produjo el 24 de octubre en Barcelona, con 128 detenidos, 72 de ellos menores. La comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, reconoció que la "violencia extrema" había sorprendido al cuerpo.

Disturbios con orígenes diferentes

Los especialistas distinguen estos saqueos de los enfrentamientos vinculados a protestas políticas. En Francia, movilizaciones inicialmente educativas derivaron en episodios violentos a los que se sumaron personas interesadas únicamente en saquear. Su dispersión y una asistencia superior a la prevista dificultaron la respuesta policial.

En España, las protestas contra actos de Vox o Vito Quiles en Avilés, A Coruña, Zaragoza y Bilbao tuvieron una motivación distinta. El 21 de octubre hubo tres detenidos en Avilés y otros tres en A Coruña, donde resultaron heridos tres agentes. En Zaragoza, al día siguiente, se registraron cinco arrestos y ocho policías heridos.

En Bilbao, miles de personas se concentraron el lunes 26 frente a la Universidad de Deusto contra un acto de Quiles que no llegó a celebrarse. Los expertos evitan atribuir todos estos episodios a un único movimiento.

Refuerzo policial para Halloween

Ante las nuevas convocatorias, los Mossos prevén activar su máximo nivel de respuesta, con controles en el transporte público desde las 15.00 horas para proteger Barcelona.

Illa ha defendido que la Castanyada y Halloween son celebraciones "de todos" y ha añadido: "Nadie es culpable por su origen".

Aunque el llamamiento de Madrid ha perdido fuerza, la Policía Nacional asegura estar preparada. Los investigadores vigilan especialmente las convocatorias que proponen aprovechar máscaras y disfraces para ocultar la identidad.