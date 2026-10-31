El presidente de Polonia fuerza la entrada al Tribunal Constitucional en plena crisis institucional

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha accedido este sábado a la sede del Tribunal Constitucional tras un enfrentamiento con varias personas que trataban de impedirle el paso, entre ellas la recién nombrada presidenta de la corte, Anna Korwin-Piotrowska. El incidente, grabado en vídeo, supone una nueva escalada en la crisis por el control y la composición del alto tribunal.

Las imágenes, difundidas por el portavoz de la Presidencia, Rafal Lekiewicz, muestran a Nawrocki abriéndose paso entre empujones, además, durante el forcejeo, el jefe de Estado ha empujado levemente a Korwin-Piotrowska para acceder al edificio.

"Se acaba de documentar la comisión de un delito cuando los ocupantes han intentado impedir la entrada del presidente de Polonia al Tribunal Constitucional y han vulnerado su inviolabilidad", ha denunciado Lekiewicz.

Por su parte, Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno de Donald Tusk y candidato al Constitucional cuyo nombramiento ha sido rechazado por Nawrocki, también ha publicado un vídeo del incidente. En su versión, el presidente polaco "ha agredido físicamente a Korwin-Piotrowska y al resto de jueces del Tribunal Constitucional".

La tensión continúa tanto dentro como fuera de la sede judicial. Nawrocki permanece en el interior del edificio, que sigue acordonado por la Policía polaca, mientras se suceden las protestas en sus inmediaciones. Entre los manifestantes destaca Jaroslaw Kaczynski, líder del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), formación a la que pertenece el presidente.

La crisis institucional también ha tenido consecuencias en el ámbito diplomático. El embajador polaco en Rumanía, Pawel Soloch, ha presentado su dimisión, después de que el jefe de la delegación diplomática en China hiciera lo propio.

El origen de la crisis en el Tribunal Constitucional

El enfrentamiento se enmarca en una disputa que se arrastra desde principios de año, cuando Nawrocki se negó a tomar juramento a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento. El entonces presidente del Constitucional, Bogdan Swieczkowski, tampoco permitió que los magistrados elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones.

La situación se agravó con la propuesta de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Ejecutivo de Tusk, como nuevo miembro del tribunal. Nawrocki también rechazó tomarle juramento, en el marco de su enfrentamiento con el Gobierno.

El último episodio se produjo este viernes, cuando Korwin-Piotrowska suspendió durante un mes a Swieczkowski y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski. Según la agencia oficial polaca PAP, los nombres de ambos desaparecieron de la página web del tribunal por orden de la jueza, que posteriormente anunció en televisión que había asumido la presidencia de la corte.

La decisión provocó una respuesta inmediata del Constitucional, que denunció en sus redes sociales una "toma ilegal" de su página web y aseguró que Korwin-Piotrowska no representa al tribunal. Además, advirtió de que quienes participen en estas actuaciones podrían estar cometiendo un delito de golpe de Estado.

En medio de la disputa, el primer ministro polaco, Donald Tusk, defendió la necesidad de restaurar el Estado de derecho. "Es un deber", afirmó, antes de advertir de que, tras años de arbitrariedad, el país ha iniciado "un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida".

El Gobierno de Tusk ha promovido en los últimos meses la incorporación de seis nuevos miembros al Tribunal Constitucional, pero Nawrocki únicamente ha aceptado tomar juramento a dos de ellos.