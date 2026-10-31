Sánchez y Marlaska participan en la reunión de seguimiento del accidente de Urda en Madrid

Pedro Sánchez ha participado este sábado en la reunión de coordinación y seguimiento de la emergencia por el accidente de Urda que, de momento, ha dejado 69 muertos.

El presidente del Gobierno ha compartido la reunión con representantes de emergencias en el CENEM (Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias) ubicado en Madrid.

Al encuentro han acudido también el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, además de los principales organismos e instituciones implicadas en la gestión de una de las mayores tragedias ferroviarias en la historia de España.

"El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, ha asistido a la reunión de seguimiento y coordinación con representantes de emergencias, en el CENEM. Un encuentro en el que se han analizado las actuaciones del operativo desplegado y la coordinación de la respuesta", ha informado La Moncloa en la red social X.

El líder del PSOE ha reiterado "el compromiso de la Administración General del Estado con las víctimas, los heridos y sus familias", y ha vuelto a destacar la "extraordinaria colaboración entre administraciones, la solidaridad de la ciudadanía de Castilla La Mancha y la profesionalidad de todos los servidores públicos y los servicios de emergencias".

Identificadas 36 de los 69 muertos

Por otra parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha completado las 69 autopsias de las víctimas mortales del accidente. Hasta el momento, se ha logrado identificar a 36 personas mediante huellas dactilares, de las cuales 27 identificaciones ya han sido notificadas a sus familias: 18 hombres y 9 mujeres.

De las 72 denuncias por desaparición registradas, cinco personas han sido localizadas con vida, dos de ellas en hospitales y una que finalmente no llegó a subir al tren el día del accidente. En estos momentos, permanecen activas 67 denuncias por desaparición.

El tren circulaba entre 160 y 200 kilómetros

En lo referente a las primeras conclusiones de la investigación del accidente, el informe preliminar de la investigación apunta a que el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del choque. No obstante, la cifra exacta se conocerá tras el análisis de las cajas negras de los trenes.