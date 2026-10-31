El PP acusa a Óscar Puente de buscar una "cabeza de turco" tras el accidente ferroviario de Urda

El Partido Popular ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por su respuesta al accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo). El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, le ha reprochado que trate de encontrar una "cabeza de turco" en lugar de abordar los problemas de seguridad del sistema ferroviario.

El dirigente popular también ha dirigido sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bravo ha recordado que el jefe del Ejecutivo reconoció que no era "asumible" que España registrase dos accidentes ferroviarios en un mismo año y ha reclamado que esa situación tenga "consecuencias".

En unas declaraciones remitidas a los medios por el partido, Bravo ha puesto en perspectiva los dos siniestros de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), ocurridos durante los últimos diez meses y que, según ha señalado, han dejado más de 100 fallecidos. A su juicio, lo sucedido no puede atribuirse únicamente a una fatalidad ni resolverse señalando a un responsable individual.

"Y esto no se puede despachar diciendo que es una fatalidad o buscando una cabeza de turco", ha afirmado.

El PP reclama recuperar la cultura de la seguridad

Las declaraciones de Bravo se han producido después de una reunión por videoconferencia celebrada este sábado con los consejeros de Infraestructuras de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Según ha explicado el vicesecretario, los representantes autonómicos han expresado su "extrema preocupación" por el accidente de Urda.

Durante el encuentro se ha abordado la situación de la gestión ferroviaria y la necesidad de recuperar "la cultura de la seguridad", una de las principales reivindicaciones de la formación.

Asimismo, los participantes han puesto en común cinco actuaciones que el PP considera necesarias para responder a los últimos accidentes. Estas propuestas ya habían sido adelantadas el viernes por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, tras mantener una reunión con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios en la sede nacional de la formación, en Madrid.

Las cinco medidas que propone el Partido Popular

Entre las iniciativas planteadas figura, en primer lugar, la puesta en marcha de "una investigación urgente de lo acontecido en el accidente de Urda", con el objetivo de esclarecer las circunstancias del siniestro.

El PP también reclama "una atención especial a la línea Andalucía-Madrid", así como reforzar el "el área de seguridad de Adif y de Renfe", con especial atención a "los profesionales, la gestión y la seguridad".

A estas actuaciones se suman una "revisión técnica independiente de toda la red ferroviaria" y la elaboración de "un plan de emergencia que se centre principalmente en seguridad, conservación y mantenimiento".

Con este conjunto de propuestas, los populares insisten en que la respuesta a los accidentes ferroviarios debe centrarse en revisar el funcionamiento y las condiciones de seguridad de la red, además de determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de lo ocurrido.