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Muere electrocutado un joven escalador en el valle de Chistau, Huesca

El joven de 30 años cogió un cable que estaba en el suelo para intentar apartarlo.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Europa Press

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Un joven de 30 años ha muerto este sábado al electrocutarse cuando quería apartar un cable en una vía de escalada en la zona del Desfiladero de la Inclusa, en el valle de Chistau, Huesca.

Cogió un cable que estaba "cortado o caído"

El accidente mortal ha tenido lugar sobre las 10 de la mañana y el joven, a pesar de los intentos de reanimación por parte del personal sanitario, no ha podido superar las heridas provocadas por la descarga eléctrica.

El fallecido iba con un grupo de acompañantes camino de una vía de escalada. Tal y como ha explicado el alcalde de San Juan de Plan, Roberto Serrano, había un cable eléctrico "cortado o caído" y el primero que iba en el grupo lo ha ido a apartar y es cuando le ha dado una descarga eléctrica.

Tras el accidente ha sido trasladado rápidamente en helicóptero desde el fondo del barranco hasta donde estaba la UVI móvil. Además, otro miembro del grupo ha sufrido quemaduras.

El alcalde de San Juan Plan ha denunciado que este suceso "evidencia una falta de mantenimiento brutal": "Es difícil acceder a esas líneas, pero habrá que mantenerlas... el mantenimiento de estas infraestructuras en el valle de Chistau deja mucho que desear", ha explicado el alcalde.

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