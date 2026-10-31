Una tractorada recorre el centro de Valencia en defensa del sector agrícola

11h de este sábado. Era la hora de la cita frente a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. La Unión Nacional del Sector Primario Independiente (UNASPI) ha convocado junto con la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, la Asociación en Defensa del Sector Primario de la comarca Utiel Requena y la Plataforma en defensa dels llauradors i ramaders de l'Horta de València una tractorada para defender la supervivencia del sector primario.

"Sin campo y sin mar no hay alimentos, no hay empleo y no hay futuro para el mundo rural", reza el lema de la jornada.

Y a la hora prevista una hilera de 50 tractores ha comenzado a marchar colapsando el tráfico del centro de la ciudad.

"Reclamamos al Gobierno de España y a la Unión Europea medidas urgentes, concretas y eficaces para garantizar nuestra supervivencia. La situación es cada vez más difícil e insostenible", nos explica un portavoz del sindicato.

Los convocantes aseguran que el aumento de los costes de producción, los bajos precios en origen, el exceso de burocracia o la competencia desleal de importaciones que no cumplen con las mismas exigencias que los productores europeos les está asfixiando.

Basta con consultar los datos oficiales del Ministerio de Agricultura para comprobar que España perdió más de 27.600 explotaciones ganaderas en los últimos 6 años, el 12 por ciento de las explotaciones agrícolas en los últimos 3 y se ha prodicido una reducción de 5.000 pesqueros en los últimos 15 años. Es decir, la flota pesquera ha menguado un 35% durante ese periodo. "Necesitamos cambios estructurales en la Política Agraria y eso solo puede llegar a través de un Pacto de Estado", exigen los manifestantes.

Los agricultores que van a pie en la tractorada de Valencia cuentan que gastan cada día 50 euros en combustible o miles de euros en fertilizantes que provocan pérdidas, que el abandono del campo es diario, que el relevo generacional es una utopía y que por tanto, aseguran, el medio rural se muere.

"Urgimos actuaciones fiscales y abaratamiento en los costes básicos como energía, carburantes, fertilizantes y alimentación animal. Exigimos una bajada real de impuestos y menos burocracia", explican desde UNASPI.

Otro de los puntos que motivan su indignación es, aseguran, la competencia desleal de las importaciones. Por ello, exigen las mismas condiciones a los productos importados que a los productores europeos, reforzar los controles fronterizos y la protección del mercado interno frente a acuerdos comerciales que benefician a otros continentes.