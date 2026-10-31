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Urda celebra una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario, pide unidad y que la tragedia no se repita

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, durante una misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, durante una misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre

Urda despide a las víctimas del accidente ferroviario con una llamada a la unidad y a que la tragedia no se repita | Europa Press

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La iglesia parroquial de San Juan Bautista ha acogido desde las 12.00 horas una ceremonia marcada por el recuerdo a los fallecidos y el acompañamiento a sus allegados. Cerro ha presidido el funeral junto al obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco-César García Magán.

Durante la homilía, el arzobispo ha reconocido que el accidente ha dejado "marcada" a la diócesis y ha conmovido a toda la sociedad. Además, ha admitido que existen preguntas sin respuesta ante una tragedia de esta magnitud y ha defendido que la Iglesia debe permanecer cerca de quienes sufren y compartir sus lágrimas y su dolor.

"Queremos ayudaros a encender luces de esperanza", ha trasladado a las familias, consciente de las dificultades que afrontarán durante los próximos meses, especialmente en fechas señaladas.

También ha pedido mantener viva la memoria de las víctimas, "cuidar más la vida" y evitar que se repitan "estos sufrimientos inmensos".

El arzobispo ha agradecido la intervención de sanitarios, bomberos, guardias civiles, psicólogos, voluntarios y vecinos que participaron en el auxilio. A la ceremonia han asistido García-Page, el alcalde de Urda, Manuel Galán, y la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, entre otros representantes institucionales.

Page pide que "todos se unan entorno al dolor"

Antes de entrar al templo, el presidente autonómico ha pedido que "todos los españoles se unan en torno al dolor" de las víctimas y sus familiares. Ha destacado la respuesta ciudadana, tanto para donar sangre como para colaborar, y la "inmensa solidaridad" mostrada desde todos los rincones del país, al margen de las diferencias políticas.

García-Page ha confirmado que el balance se mantiene en 69 fallecidos y ha explicado que los protocolos de identificación son "enormemente estrictos", con dobles pruebas de verificación, tras los cambios introducidos a raíz del accidente del Yak-42.

"Sé que es tremendo porque todos quisiéramos que pudieran descansar las familias cuanto antes, pero es la autoridad judicial y es la ley", ha señalado. También ha indicado que las denuncias presentadas ante la Guardia Civil sirven de referencia sobre las personas desaparecidas.

El Gobierno regional mantiene contacto con la autoridad judicial para facilitar iluminación si fuera necesario prolongar los trabajos de búsqueda y recogida de pruebas durante la tarde y la noche. En los hospitales castellanomanchegos se ha atendido a personas de nueve nacionalidades, mientras en los trenes viajaban ciudadanos de 27.

Por su parte, el alcalde ha reivindicado la solidaridad de Urda y ha recordado que quienes auxiliaron a las víctimas también necesitan apoyo para afrontar el impacto emocional. El acompañamiento, ha señalado, debe alcanzar asimismo a quienes estuvieron en primera línea tras el accidente.

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