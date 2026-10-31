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Francia, blindada ante otro sábado de protestas: 70.000 agentes y restricciones por el temor a nuevos disturbios

Francia afronta este sábado su tercera gran jornada de protestas contra el coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos con 70.000 agentes desplegados.

París declara el toque de queda en dos zonas de la ciudad ante nuevas manifestaciones

Francia, blindada ante otro sábado de protestas: 70.000 agentes y restricciones por el temor a nuevos disturbios | EUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Estudiantes, sindicatos y chalecos amarillos vuelven a las calles en Francia en una jornada para la que se prevé la participación de 450.000 manifestantes. El Ejecutivo repite el dispositivo del sábado anterior, con policías, gendarmes, unidades móviles, vehículos blindados, drones y helicópteros distribuidos por el territorio nacional.

La principal marcha de París ha arrancado desde la Puerta de Bagnolet, en el extremo este de la capital, con un recorrido limitado y fuertes medidas de seguridad. El Consejo de Estado ha respaldado la decisión del Gobierno y de la Prefectura de Policía de impedir el itinerario solicitado por los sindicatos entre las plazas de la Bastilla y de Nación.

Escaparates protegidos y controles en el metro

El centro de París ha amanecido con una presencia policial extraordinaria, controles a pasajeros y cierres de estaciones de metro, que afectarán a una cuarentena durante la jornada. La vigilancia también se extiende a la periferia e incluye medios aéreos.

Comercios y entidades bancarias han protegido sus escaparates con paneles de madera para evitar posibles destrozos. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, justificó el viernes las restricciones por el "muy alto riesgo" de incidentes, tras los disturbios del 17 de octubre, cuando fueron saqueados 3.000 establecimientos.

Las autoridades han detectado llamamientos en redes sociales de grupos de extrema izquierda y otros colectivos radicalizados para organizar acciones violentas, también durante la noche. La coincidencia con Halloween aumenta la preocupación por el uso de disfraces y máscaras para ocultar la identidad.

Desde anoche rigen toques de queda en zonas como la plaza de la República y el área comercial de Châtelet-Les Halles. En varios barrios, los menores no podrán circular desde las 21.00 horas sin al menos un representante legal.

Los estudiantes anuncian nuevos bloqueos

Los sindicatos estudiantiles denuncian que las limitaciones buscan frenar las protestas sin atender sus demandas. La movilización comenzó a finales de septiembre con bloqueos en institutos por el deterioro de la educación pública y después incorporó reivindicaciones sobre el coste de la vida.

Los chalecos amarillos también cuestionan las restricciones. Su portavoz David Libeskin las ha calificado de "desproporcionadas" y ha denunciado que limitan la libertad de manifestación. El colectivo había solicitado una marcha desde la Bastilla hasta la plaza de la Concordia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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