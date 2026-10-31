Dos policías fuera de servicio detienen a un hombre por abofetear a su pareja y quitarle el móvil en Ceuta

Dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio han detenido en Ceuta a un hombre por un delito de violencia de género después de presenciar cómo arrebataba el teléfono móvil a una mujer y le daba una bofetada en plena calle. La víctima manifestó que era su pareja.

Los hechos se han producido en la zona de los Jardines de la Argentina, cuando los policías, pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se dirigían a su puesto de trabajo, según han informado fuentes policiales a EFE.

Los agentes observaron cómo el hombre le quitaba el móvil a la mujer mientras hablaba por teléfono y, a continuación, la abofeteaba. Tras presenciar la agresión, intervinieron y procedieron a detenerlo.

Durante las comprobaciones posteriores, los policías identificaron al arrestado como uno de los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta a finales de julio. La mujer, que tiene DNI español, indicó que mantenía una relación de pareja con él.

El hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de violencia de género.