Carlos Alcaraz impera en un partido eléctrico ante Tommy Paul rumbo a las semifinales de Viena

Carlos Alcaraz sacó su mejor versión de la semana en Viena para superar a un gran Tommy Paul (4-6 y 6-7(2)) y meterse en las semifinales, donde ya le espera Daniil Medvedev. Lo cierto es que el español y el estadounidense ofrecieron un espectáculo tenístico a los espectadores del torneo vienés. A cada golpe se respondía con un mejor, dos genios sobre la pista que este viernes volvieron a demostrar que son dos de los jugadores con más calidad y fantasía del circuito. Ganó Alcaraz y sumó su séptima victoria consecutiva ante Paul, al que ya domina 8-2 en el head to head.

El primer set, resuelto en 51 minutos y con un solo break a favor del murciano, fue un espectáculo tenístico, una oda al deporte de la raqueta. Tommy Pual tuvo contra las cuerdas al campeón de siete grand slam en el sexto juego de la primera manga, desaprovechó tres bolas de break y lo pagó.

Alcaraz, muy acertado con el primer saque ante un Paul que restó como los ángeles, asestó el golpe tras solventar ese delicado juego. Tommy Paul, aún dando vueltas a esas tres opciones de rotura que no había materializado, entregó su siguiente servicio y el murciano se colocó 3-4 arriba y saque. No falló el pupilo de Samu López en sus dos siguientes saques para cerrar el primer set después de 51 minutos de batalla.

Alcaraz somete a Paul y se cita con Medvedev

Tommy Paul no bajó su nivel en el segundo set y volvió a tener a Alcaraz contra las cuerdas. El estadounidense gozó de dos bolas de brreak en el octavo juego del segundo set, pero el español logró salvar las dos. El duelo se fue al tie-break, donde Alcaraz fue mejor y firmó un nuevo triunfo ante el talentoso tenista estadounidense.

Carlos Alcaraz jugará este sábado por segunda vez en su carrera las semifinales del ATP500 de Viena, su rival será el ruso Daniil Medvedev. El cara a cara refleja un 3-6 a favor del tenista de El Palmar, aunque en su último partido ganó el moscovita (semifinales de Indian Wells 2026).