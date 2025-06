La brutal derecha de Carlos Alcaraz en plena exhibición ante Tommy Paul que dejó a la Philippe Chatrier alucinada

Los murmullos de admiración se sucedían en la noche de la Philippe Chatrier, Carlos Alcaraz volaba sobre la central de Roland Garros en una exhibición portentosa ante Tommy Paul. El murciano zarandeó al número 12 del mundo ante el asombro de los 15.000 espectadores que abarrotaron este martes la pista en la que Rafa Nadal se coronó en 14 ocasiones, la pista que para siempre tendrá una placa en honor al manacorí. En ese escenario, uno de los más icónicos del tenis mundial, Carlos Alcaraz presentó sus credenciales para revalidar su corona en los Internaciones de Francia, si había alguna duda anoche las disipó a base de raquetazos, un ritmo infernal que devoró a un Paul impotente.

El duelo solo duró una hora y 34 minutos, el de El Palmar casi cerró el choque con el sol aún poniéndose sobre la capital francesa. El propio Alcaraz pidió perdón al público de la Philippe Chatrier, ansioso de ver tenis y que apenas vio 94 minutos de duelo. "Pido disculpas porque sé que a la gente le gustaría estar más tiempo viendo tenis, pero solo hago mi trabajo. Gracias por el apoyo y por haber venido esta noche a apoyar el deporte", indicó con sinceridad el español.

"Podía cerrar los ojos que todo entraba igual. Hiciera lo que hiciera..."

La exhibición tenística de Carlos Alcaraz fue apabullante, con derechas como misiles, dejadas milimétricas y un martillo al saque. Al resto, no paró de presionar a Tommy Paul, gozando de 17 bolas de break y rompiendo el saque del tenista de New Jersey en seis ocasiones. Fueron 40 winners en un partido antológico del murciano. "Podía cerrar los ojos que todo entraba igual. Hiciera lo que hiciera, la bola entraba. Ha sido uno de esos partidos en los que me salía todo. Simplemente, no he pensado. Dejaba hacer a la pelota", se sinceró Alcaraz.

Un punto resumió la incontestable superioridad de Carlos Alcaraz sobre la tierra batida de la Philippe Chatrier, fue en el último juego del tercer set. Con 15-0 a favor y saque, el murciano fue a por una derecha cruzada de Tommy Paul y soltó en carrera un winner de derecha que despertó la admiración de los 15.000 espectadores que presenciaban la atronadora actuación del tenista de El Palmar.

Carlos Alcaraz cerró el duelo por la vía rápida (6-0, 6-1 y 6-4) en una hora y 34 minutos y se citó con Lorenzo Musetti en las semifinales del próximo viernes, todo indica que la primera en sesión de día en la Philippe Chatrier. El español domina el cara a cara (5-1) ante el de Carrara, incapaz de ganar al es`paol en los últimos cinco duelos directos. El italiano solo superó al murciano en la final de Hamburgo en 2022, desde aquel día han sido cinco partidos y cinco derrotas, las más recientes en la final de Montecarlo y las semifinales de Roma de esta misma temporada.

