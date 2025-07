Muere Pau Alsina, piloto de JuniorGP, a los 17 años tras un grave accidente en MotorLand

Luto en el motociclismo y en el deporte español. Pau Alsina, piloto de 17 años, ha fallecido este lunes 21 de julio tras sufrir un grave accidente en 'Motorland', conocido circuito aragonés de Zaragoza.

Alsina sufrió el percance durante este fin de semana, tal y como apuntan medios como 'Regió 7' y 'Ona Bages', un hecho del que apenas se tuvo conocimiento, ya que ha sido hoy cuando se ha conocido la primera noticia, y desafortunadamente ha sido para confirmar el fallecimiento del deportista tras no haber superado la cirugía y las graves heridas que le dejó el siniestro. En cuanto a las causas de este todavía no se conocen, no obstante, los testigos aseguran que salió disparado de la moto y que pudo haberse golpeado la cabeza contra el asfalto.

"Una trágica pérdida... de una joven promesa del JuniorGP"

"En nombre del RACC, queremos expresar nuestro más sentido pésame por la trágica pérdida de Pau Alsina, joven promesa del JuniorGP. Somos conscientes del gran empuje y dedicación con que Pau afrontaba cada carrera, y no sólo como piloto, sino también como ejemplo de perseverancia, deportividad y compañerismo. Su juventud, esfuerzo y pasión por la competición han dejado una huella profunda en el mundo del motociclismo, tanto personal como deportivamente. En estos momentos de dolor, queremos apoyar y fortaleza a su familia, amigos, equipo y aficionados", escribió el RACC (Real Automóvil Club de Cataluña).

El pésame de Salvador Illa

Una tragedia de la que también se ha lamentado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa: "Lamento la muerte del joven piloto Pau Alsina, una de las grandes promesas de nuestro motociclismo, en un trágico accidente. Mi sentido pésame y caliente a sus familiares, amistades, compañeros y compañeras".

Alsina nació en Sallent de Llobregat (Barcelona) en 2008 y competía para el equipo Estrella Galicia 0,0 y estaba comenzando a hacerse un nombre en el motociclismo local y nacional. Es más, hace unas semanas participó en el campeonato de JuniorGP de la Federación Internacional de Motociclismo, y quedó en octavo lugar. En este campeonato estaba situado en la 13ª posición del certamen de jóvenes valores.

