Fernando Parra regresa al volante después de ganarle la carrera al cáncer

Fernando Parra, organizador de pruebas de automovilismo y piloto, ha vuelto a vivir algo que nunca pensó que volvería a sentir: subirse a un coche de carreras y cruzar una meta. Tras superar un cáncer de colon y de pulmón, el granadino ha cogido el volante en la Subida al Cerro de los Cañones de Lanjarón (Granada).

Director de ventas en un concesionario de Granada, Fernando ha sido siempre una persona muy activa, pero en 2015 tuvo que detener toda su actividad para enfrentarse al mazazo que supuso el diagnóstico de un cáncer de colon. Luchó y lo superó, pero después de la pandemia recibió otra mala noticia: "Me recuperé y me reincorporé a mi trabajo, casi ya me iban a dar el alta en oncología, pero me llamaron y me dijeron que habían encontrado dos puntitos en el pulmón y que tenemos que volver otra vez para atrás".

"Sentía un miedo atroz. Pánico a la quimioterapia, pánico a la radioterapia, pánico a la cirugía... porque claro, todo el mundo asociamos el cáncer con la muerte", explica Fernando sobre lo que sentía durante su enfermedad.

Fue entonces cuando conoció la UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico), una fundación que acompaña a los pacientes con cáncer y les apoya durante su enfermedad a través de fisioterapia, ejercicio, nutrición y psicología. "Fue un antes y un después. He recuperado mi actitud y mis ganas de hacer cosas", explica Fernando Parra, quien precisamente ahora es el presidente de UAPO tras el fallecimiento de Pascual Candel, anterior presidente.

Tras superar los tratamientos, sus correspondientes secuelas y una operación en la que le extirparon el lóbulo superior derecho del pulmón, Fernando consiguió dejar atrás su segundo cáncer.

Gracias a los médicos y a la Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico, el piloto granadino puede decir que le ha ganado la carrera al cáncer en dos ocasiones: "Era impensable para mí que hoy pudiera estar aquí. Es un lujo y un privilegio estar en Lanjarón para poder coger el coche", sentenció.

