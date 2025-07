Teresa Blázquez y Armando Trapote, la pareja que compite junta en equitación: "Aquí hombres y mujeres estamos en igualdad"

Cuando Teresa Blázquez acababa la carrera en Londres, volvió a Madrid y retomó la equitación en un club donde conoció al que hoy por hoy es su marido, el también jinete Armando Trapote. Ambos llevan toda una vida ligados a los caballos, desde no se sabe muy bien cuándo. De hecho, Armando se formó en el oficio en Alemania. Ahora, casi veinte años después, han convertido esta gran afición en su trabajo profesional y su modo de vida.

Compartir una afición en pareja tiene sus cosas

"Nuestra hija también compite y eso lo facilita todo porque es como un estilo de vida", explica Teresa hablando de su hija Jimena. Sobre compartir el deporte en pareja, explica la misma: "A veces él es un poco duro y, al final, puede haber encontronazos porque yo tengo mis ideas y él a veces tiene las suyas". Y es que claro, esto es a lo que lleva la confianza. Pero aclara Armando: "Soy duro en el momento". Luego, no se lo llevan a casa, literalmente. Saben dividir lo que pasa montando, entrenando y/o compitiendo, y lo que entra a su hogar.

"Es un estilo de vida, lo es todo, es un todo", cuenta Armando, que no sabe ni buscar la fecha de inicio de su conexión con los caballos y su práctica de este deporte. "Es una suerte de deporte porque es de los pocos donde hombres y mujeres podemos competir juntos en igualdad de condiciones", añade Teresa sobre lo especial de la equitación. Además, como viven el deporte de igual manera, Teresa explica que Armando entiende completamente cómo compaginar la conciliación para que ambos puedan llegar a todo. Vivir la maternidad y la paternidad compartiendo entrenos, competiciones y trabajo, desde luego, hace entender a uno cómo puede estar el otro.

Ahora compiten en el Campeonato Europeo de Saltos Longines en A Coruña

Ahora compiten en Casas Novas, en el Campeonato Europeo de Salto de Obstáculos, junto a los demás jinetes Mariano Martínez Bastida, Iván Serrano y Hugo Álvarez Amaro. De hecho, Teresa es la única mujer del equipo.

"Lo cogí con mucha sorpresa, no me lo esperaba después de este año: me caí en enero y mi yegua luego también se lesionó", cuenta, "pero lo afrontamos con mucha ilusión". Y es que el nombre de Armando para el equipo que representa a España estaba más claro. La presencia de Teresa fue, como explican ambos, más sorprendente. Pero después de esos malos meses de principios de año, tanto Teresa como su yegua, Nasa de Toxandria, dieron la talla y ahí están, en A Coruña.

Ambos se han preparado juntos, aunque con entrenamientos adaptados a sus distintas yeguas. Tanto Teresa con Nasa como Armando con su yegua, Tornado. Son, por cierto, el día y la noche. La de ella, clara y brillante, y la de él, totalmente oscura.

La pareja espera seguir muchos años más en el deporte. "Al final es un deporte muy longevo, que te permite estar muchos años porque al final el deportista realmente es el caballo", explica el jinete.

