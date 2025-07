Carlos Alcaraz no jugará el Masters 1.000 de Toronto... pero ya ha recortado 200 puntos a Sinner

Espantada de favoritos para el Masters 1.000 de Toronto, el torneo que ha pagado los platos rotos de un calendario que no da respiro a los tenistas. Este domingo se ha confirmado que Jannik Sinner, Novak Djokovic y Jack Draper no participarán en el torneo, pero tampoco Carlos Alcaraz, tal y como ha contado Marca y como se podía intuir tras el desgaste de Wimbledon.

Sinner, Alcaraz, Djokovic y Draper, fuera de Toronto

Lo que en otras palabras es que cuatro de los seis primeros del ranking ATP no estarán en el sexto Masters del calendario tenístico, quedando así Alexander Zverev y Taylor Fritz como los principales cabezas de serie y aspirantes al título.

Eso sí, decisiones más que comprensibles teniendo en cuenta que Wimbledon finalizó el pasado domingo y que el torneo canadiense arrancará en apenas una semana.

De esta manera, las mejores raquetas del mundo priorizan llegar física y mentalmente en forma al US Open -último Slam de la temporada- y para eso competirán días antes en Cincinnati (7 a 18 de agosto), torneo de la misma categoría que Toronto (1.000) y en el que esta vez Jannik Sinner defiende los 1.000 puntos de campeón.

Alcaraz recorta puntos sin jugar

No obstante y pese a que Alcaraz no jugará en Canadá, ya ha recortado puntos a Sinner en la lucha por el número 1 del mundo ya que el transalpino llegó a los cuartos de final en 2024 y al no competir en esta edición perderá los 200 puntos. Por lo tanto, ahora y antes de Cincinnati la situación queda así: Sinner 11.830 puntos y Alcaraz 8.600), una diferencia de 3.230. El español y el italiano protagonizarán una bonita lucha por llegar a la cima del tenis. Estos son los puntos que defienden uno y otro de aquí a final de temporada:

Masters 1.000 de Cincinnati (1.000): Alcaraz 10 puntos y Sinner 1.000.

US Open (2.000): Alcaraz 50 puntos y Sinner 2.000.

Pekín (500): Alcaraz 500 puntos y Sinner 330.

Masters 1.000 de Shanghái (1.000): Alcaraz 200 puntos y Sinner 1.000.

Masters 1.000 de París (1.000): Alcaraz 100 puntos y Sinner 0.

ATP Finals: Alcaraz 200 puntos y Sinner 1.500.

