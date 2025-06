Lorenzo Musetti se jugó la descalificación tras golpear a una juez de línea con una pelota

Lorenzo Musetti se medirá a Carlos Alcaraz en las semifinales de Roland Garros tras derrotar en cuatro al estadounidense Frances Tiafoe (6-2, 4-6, 7-5 y 6-2) en dos horas y 47 minutos. El de Carrara se llevó el triunfo aunque hubo un tramo del partido en el que sufrió ante un Tiafoe que fue capaz de adjudicarse el segundo set y puso en muchos problemas al italiano en la tercera manga. Al final, el jugador italiano se llevó un duelo que vivió un momento bastante polémico con el propi Musetti como protagonista.

Y es que el tenista italiano se jugó la descalificación en un momento de frustración, cuando pateó una pelota y golpeó de forma accidental a una jueza de línea. Una acción que le costó un warning por parte del juez de silla. Lo cierto es que Lorenzo Musetti se jugó la descalificación, quizás le salvó que la juez de línea no se quejó y el pelotazo no le provocó ningún daño.

Muchos recordaron lo ocurrido en el US Open 2020, cuando Novak Djokovic fue descalificado tras propinar un pelotazo a una juez de línea en el cuello en su partido de cuartos de final ante Pablo Carreño.

Musetti: "La verdad es que estaba un poco asustado, porque no quería hacerle daño a nadie"

El propio Lorenzo Musetti reconoció que el pelotazo fue "una coincidencia muy desafortunada" y que "no quería hacerle daño a nadie".

"Sí, fue una coincidencia muy desafortunada. La verdad es que estaba un poco asustado, porque no quería hacerle daño a nadie, claro. Así que fui inmediatamente a la jueza de línea y, por supuesto, le dije: 'Lo siento, me disculpo con todos'. Estuvo bien que me dieran un warning, pero creo que el árbitro vio que no había ninguna intención y, por eso, simplemente, me dejó continuar", apuntó el tenista de Carrara.

Tiafoe: "Me parece cómico, pero es lo que es"

Su rival, el estadounidense Frances Tiafoe, no parece que lo viera de la misma forma y dejó la siguiente reflexión tras el partido de cuartos de final: "Sí. Obviamente, lo hizo (golpear con la bola a la jueza de línea) y no pasó nada. Me parece cómico, pero es lo que es. No pasó nada, así que no hay nada de qué hablar".

Lorenzo Musetti, séptima raqueta del mundo, se medirá a Carlos Alcaraz en la que se prevé primera semifinal del viernes en el cuadro masculino de Roland Garros. El cara a car es favorable al español (5-1), quien esta misma temporada ha ganado al italiano en la final de Montecarlo y en las semifinales de Roma. Musetti es el quinto italiano que llega al penúltimo escalón en más de un Grand Slam, tras Jannik Sinner (5), Adriano Panatta (3), Matteo Berrettini (3) y Corrado Barazzutti (2).

