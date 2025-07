Omar El Hilali, sobre la repatriación de inmigrantes en España: "A quienes no vienen a trabajar hay que devolverlos a su país"

El hispano-marroquí Omar El Hilali, actual defensa del Espanyol, ha expresado su opinión en torno al debate sobre la repatriación de los inmigrantes en España que no trabajen o que cometan delitos, afirmando estar a favor. "La mayoría de gente extranjera, ya sea de Marruecos o de Rumanía, de donde sea, viene a trabajar", aseguró en una entrevista a betevé.

Aún así, el zaguero quiso poner el foco en el caso contrario, comentando que "hay una minoría que viene aquí y, como se dice, no viene a buscarse el pan de cada día. Pues yo pienso que esa gente lo que hace es manchar la imagen de los que sí vienen a trabajar. Como por ejemplo, han venido mis padres".

El Hilali y su familia han vivido en sus carnes situaciones que "no pueden ser". "Mi madre estaba en una tienda con mi sobrino y la acusaron de haber robado. Cuando llegué yo y vieron que era mi madre la cosa cambió y le pidieron perdón", afirmó el futbolista del Espanyol.

Y por ello, el lateral derecho apuesta por la repatriación: "A mí, la gente que no sabe que soy futbolista me mira como si hubiera cometido 40 delitos. Y eso nos perjudica. Creo que sería muy sencillo, que aquellas personas que no vienen a trabajar hay que devolverlos al país del que vengan, sea cual sea". El Hilali tiene la doble nacionalidad, pero en el fútbol de selecciones, se quedó con Marruecos: "España me lo ha dado todo, he nacido aquí, pero los orígenes de mis padres hicieron que decidiera jugar con Marruecos. Y ellos, están muy orgullosos", sentenció.

Las palabras de Omar han suscitado cierta polémica y han avivado múltiples debates. El jugador del Espanyol nunca se ha mordido la lengua. Hace dos temporadas, en Segunda, paró un partido en Cartagena porque escuchó unos insultos racistas desde la grada, lo que después denunció ante el colegiado y en los medios de comunicación.

