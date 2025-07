Esto es lo que necesita Carlos Alcaraz para quitarle el número 1 del mundo a Jannik Sinner

La derrota de Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner fue la primera del murciano en un Grand Slam, el final de una racha espectacular en la hierba londinense (20 victorias consecutivas) y un mazazo en el ranking ATP para el español.

3.430 puntos entre Sinner y Alcaraz

La distancia entre Jannik, 1º (12.030), y Carlitos, 2º (8.600), en el ranking ATP es de 3.430 puntos con varios meses de temporada todavía por delante. Cualquiera diría que el transalpino cerrara un nuevo año al frente del ranking, y es muy posible que así sea, no obstante, Sinner defiende muchos más puntos que Carlos de aquí a final de temporada, a eso es a lo que se acoge el pupilo de Juan Carlos Ferrero. Analizamos los torneos que quedan por delante y cuántos puntos defiende cada uno.

Masters 1.000 de Toronto (1.000): Alcaraz 0 puntos y Sinner 200.

Masters 1.000 de Cincinnati (1.000): Alcaraz 10 puntos y Sinner 1.000.

US Open (2.000): Alcaraz 50 puntos y Sinner 2.000.

Pekín (500): Alcaraz 500 puntos y Sinner 330.

Masters 1.000 de Shanghái (1.000): Alcaraz 200 puntos y Sinner 1.000.

Masters 1.000 de París (1.000): Alcaraz 100 puntos y Sinner 0.

ATP Finals: Alcaraz 200 puntos y Sinner 1.500.

En resumen, Carlitos defiende de aquí a final de 2025 apenas 1.060 puntos, mientras que el de San Candido tendrá que afrontar la defensa de 6.030 al haber ganado en 2024 cuatro de los últimos seis torneos más importantes. Teniendo en cuenta que la diferencia a día de hoy es de 3.430, parece más que posible. Eso sí, ambos jugadores llegarán a la recta final en un estado físico y tenístico pletórico.

Cuando podría superar Carlos a Jannik

Por ejemplo, imaginando que Alcaraz no juega Toronto (no lo hizo en 2024), si gana Cincinnati y US Open y Sinner cae en las primeras rondas, la diferencia podría reducirse a menos de 500 puntos para septiembre. Lógicamente, la presión para Charlie es que en los torneos grandes tendría que llegar lo más lejos posible (final o título) y que Sinner perdiera preferiblemente antes de semifinales. No obstante, las ATP Finals se antojan cruciales ya que pueden repartir un máximo de 1.500 puntos al ganador. Eso sí, Jannik tiene todo de cara para finalizar el año en la cima del tenis mundial, y más teniendo en cuenta su admirable constancia y regularidad en todos los torneos.

En cuanto a la race to Turin (puntos sumados durante el año) el que más ha sumado hasta ahora es Carlos Alcaraz con 7.540, por los 6.000 de Sinner, que se perdió tres meses como sanción por el doble positivo en clostebol.

