Sinner desvela su fórmula para llegar a la cima del tenis: "A veces no tienes ganas de entrenar, pero..."

Mucho se ha escrito y dicho sobre la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon, un partido en el que el italiano supo encontrar la fórmula para superar al murciano tras cinco derrotas consecutivas ante el español, la última la dolorosa derrota para él en la final de Roland Garros. El número 1 del mundo se coronó con su primer título en el All England Club y sumó su cuarto grand slam (US Open 2024, Wimbledon 2025 y Open de Australia 2024 y 2025), situándose a sólo un major de los cinco de Alcaraz.

El de San Cándido concedió una entrevista a la cadena CNBC, un día después de la final de Wimbledon, y explicó cómo afrontó el partido ante Carlos Alcaraz tras lo ocurrido en París el 8 de junio.

"Mi madre llegó a Londres esa mañana solo para ver la final, y eso significó mucho para mí. Estaba emocionada de ver a su hijo jugar en la pista central de Wimbledon, y yo estaba emocionado de verlos en el palco. Claro, había mucha tensión. Mi mamá está sufriendo un poco, pero es normal. Es madre y los padres se preocupan mucho por sus hijos. Normalmente, no tienen mucho tiempo libre y me alegra que ambos estuvieran alli", explica Jannik Sinner.

"Traté de pensar de forma muy positiva porque cualquier cosa puede pasar. En cada partido empiezas 0-0, sin ninguna ventaja y cada partido tiene su propia historia. Afortunadamente esta vez fue una historia favorable para mí. Estuve muy cerca en París... él [Alcaraz] es un jugador que me hace un mejor jugador. Cuando pierdes contra alguien, tratas de seguir trabajando en las cosas y tratar de cambiar el resultado a veces, y estoy muy feliz de haberlo hecho ayer", reconoció el tenista italiano en la entrevista a la CNBC.

Tania Bryer, periodista de la cadena estadounidense, preguntó a Sinner por la fórmula de su éxito y las claves para llegar a la cima del tenis mundial.

"Pienso que es una mezcla de talento, fe en ti mismo y el trabajo duro. Siempre digo que el trabajo duro supera al talento... siempre salgo al la pista de entrenamiento con un objetivo. Creo que esa mentalidad empieza a construirse en el campo de entrenamiento, cuando estás pasando apuros y con dolor. A veces no tienes ganas de entrenar, pero vas de todos modos y haces todo lo posible para asegurarte de que sea un buen día. Si no lo haces en el entrenamiento, no puedes hacerlo en un partido", afirma Sinner.

El número 1 del mundo admitió que convive de forma natural con la presión y aclaró que esa sensación es sinónimo de que te gusta lo que haces.

"Me gusta mucho la presión. Bajo mi punto de vista, si no la tienes es que no te importa lo que haces. Me siento un privilegiado de estar en la posición que estoy. Hay mucha presión y, a veces, incluso con una diana en la espalda", indica Sinner.

"Si no vives los días malos, no aprecias los buenos"

"No creo que exista el fracaso en nuestro deporte si te entregas al 100% y haces todo lo posible. Puedes tener días buenos y días malos: tengo la suerte de haber vivido ambos. Si no vives los días malos, no aprecias los buenos. He pasado por momentos difíciles dentro y fuera de la cancha: este trofeo era solo un sueño hace un tiempo, ahora se ha hecho realidad. Sin duda, está entre mis logros más importantes", añade Jannik Sinner en la entrevista a CNBC.

El tenista de San Cándido explicó que desde pequeño probó muchos deportes, pero que el tenis implica un factor mental.

"Tuve la suerte de probar muchos deportes, así que entendí pronto lo que realmente amo hacer, y en el esquí es difícil porque cometes un error, no puedes ganar la carrera, es solo un minuto y medio bajar lo más rápido que puedas. El tenis es algo en lo que también se pueden ver las partes mentales. Ves cuando alguien lucha, ves cuando alguien lo está disfrutando, y tienes un oponente a la vez, y no siempre tienes que jugar tu mejor tenis para ganar ese día. Entonces, hay muchas cosas por las que tienes que pasar como tenista, pero eso es exactamente lo que amo", admite Sinner.

"¿El mejor consejo que he recibido? Mis entrenadores me dijeron que siguiera sonriendo. Experimentamos el tenis en tantos torneos al año; es parte del viaje y del proceso, pero hay que disfrutarlo; de lo contrario, puede volverse muy pesado. Es importante rodearse de las personas adecuadas fuera de la pista y no pensar en 24 horas los siete días a la semana, Necesitas tiempo para no pensar en el tenis", apunta Sinner.

Sinner, sobre Alcaraz: "Tenemos una gran rivalidad y una buena amistad"

Por último, el número 1 del mundo cree que aún es pronto para comparar la rivalidad que mantiene con Alcaraz con la que tuvieron Nadal, Federer, Djokovic y Murray.

"Honestamente, no creo que se pueda comparar a nosotros con Rafa, Roger, Novak ni Andy, porque llevamos ahí solo un par de años, ellos se mantuvieron durante quince años. Veremos si podemos lograr lo mismo. Tenemos una gran rivalidad dentro y fuera de la pista, una buena amistad, a veces nos escribimos para comprobar si todo está bien... Creo que es muy agradable que esto suceda. Cada uno de nosotros necesita que alguien nos exija hasta el límite", concluye Sinner.

