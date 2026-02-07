Barcelona - Mallorca: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Barcelona recibe este sábado al Mallorca en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, un partido clave para los de Hansi Flick que están obligados a ganar para mantener el liderato, con independencia del resultado del Valencia - Real Madrid del domingo en Mestalla. Un solo punto separa a los culés de los blancos en la clasificación y la pelea por el título está completamente abierta.

El Mallorca buscará este sábado su primer victoria ante el Barcelona desde que derrotara a los culés (2-1) el 17 de mayo de 2009. El equipo bermellón no gana en la ciudad condal al Barça desde el 11 de mayo de 2008 (2-3). Los de Hansi Flick, tras perder en Anoeta el pasado 18 de enero, acumulan cinco triunfos consecutivos, dos de ellos en Liga (Oviedo y Elche). Los de Jagoba Arrasate cuentan con 24 puntos, a solo dos de puestos de descenso, por lo que necesitan puntuar en el Camp Nou para evitar problemas. Los baleares vienen cargados de moral tras golear (4-1) al Sevilla el pasado lunes.

Raphinha, Pedri, Gavi y Andreas Christensen son baja en el Barcelona para recibir al Mallorca.

En el cuadro mallorquinista, Arrasate tendrá las bajas de Taku Asano, Abdón Prats, Marash Kumbulla y Antonio Raíllo.

Posibles onces del Mallorca - Barcelona de la jornada 23 de LaLiga EA Sports

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Ferran Torres.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Antonio Sánchez, Mascarell, Samu Costa, Darder; Muriqi y Jan Virgili.

Horario y dónde ver el Mallorca - Barcelona de la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El Mallorca - Barcelona, partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 7 de febrero a las 16:15 horas (horario peninsular) en el Camp Nou.

El Mallorca - Barcelona se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, la crónica del partido y la última hora de LaLiga EA Sports.