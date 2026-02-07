Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Barcelona - Mallorca: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Consulta el horario, las posibles alineaciones y dónde ver en directo el Barcelona - Mallorca de la jornada 23 de LaLiga EA Sports.

Ferran Torres, en acci&oacute;n ante el Mallorca

Ferran Torres, en acción ante el MallorcaAFP7 / Europa Press

El Barcelona recibe este sábado al Mallorca en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, un partido clave para los de Hansi Flick que están obligados a ganar para mantener el liderato, con independencia del resultado del Valencia - Real Madrid del domingo en Mestalla. Un solo punto separa a los culés de los blancos en la clasificación y la pelea por el título está completamente abierta.

El Mallorca buscará este sábado su primer victoria ante el Barcelona desde que derrotara a los culés (2-1) el 17 de mayo de 2009. El equipo bermellón no gana en la ciudad condal al Barça desde el 11 de mayo de 2008 (2-3). Los de Hansi Flick, tras perder en Anoeta el pasado 18 de enero, acumulan cinco triunfos consecutivos, dos de ellos en Liga (Oviedo y Elche). Los de Jagoba Arrasate cuentan con 24 puntos, a solo dos de puestos de descenso, por lo que necesitan puntuar en el Camp Nou para evitar problemas. Los baleares vienen cargados de moral tras golear (4-1) al Sevilla el pasado lunes.

Raphinha, Pedri, Gavi y Andreas Christensen son baja en el Barcelona para recibir al Mallorca.

En el cuadro mallorquinista, Arrasate tendrá las bajas de Taku Asano, Abdón Prats, Marash Kumbulla y Antonio Raíllo.

Posibles onces del Mallorca - Barcelona de la jornada 23 de LaLiga EA Sports

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Ferran Torres.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Antonio Sánchez, Mascarell, Samu Costa, Darder; Muriqi y Jan Virgili.

Horario y dónde ver el Mallorca - Barcelona de la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El Mallorca - Barcelona, partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 7 de febrero a las 16:15 horas (horario peninsular) en el Camp Nou.

El Mallorca - Barcelona se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, la crónica del partido y la última hora de LaLiga EA Sports.

