La borrasca Marta agrava el temporal: fin de semana de lluvias, nieve y caos en las carreteras

Tras el paso de la borrasca Leonardo que dejaba más de 11.000 personas desalojadas y una persona fallecida en Andalucía, en la mañana de este sábado llegará a la Península Ibérica una nueva borrasca llamada Marta, que cruzará el país de oeste a este y que seguirá provocando un notable impacto en la red viaria y en la situación meteorológica en general. Con casi un centenar de carreteras cerradas al tráfico y un escenario marcado por lluvias intensas, nieve, viento fuerte y riesgo de inundaciones. Según los últimos datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) a primera hora de este sábado, 99 vías permanecen cortadas, la mayoría de ellas a causa de acumulaciones de agua, desbordamientos y nevadas en zonas de montaña.

De los tramos afectados, 85 están cerrados por lluvias e inundaciones, mientras que 14 lo están por nieve y hielo, especialmente en puertos de montaña y carreteras secundarias. Algunas vías nacionales presentan condiciones especialmente peligrosas, como la N-430 en la provincia de Badajoz, donde la circulación se encuentra en nivel rojo debido a las intensas precipitaciones. Otras autovías, como la A-92 en Granada o la A-52 en Ourense, permiten el paso con extrema precaución, con restricciones específicas para vehículos pesados a causa de la nieve.

El sur, la zona más castigada

Las zonas más castigadas por el temporal se concentran en el sur peninsular y en áreas montañosas del centro y norte. Andalucía vuelve a situarse como la comunidad más afectada, con especial incidencia en la provincia de Cádiz, donde se contabilizan más de una veintena de carreteras totalmente cerradas por inundaciones. Córdoba y Sevilla también registran numerosos cortes en su red secundaria, al igual que Jaén y Málaga. Fuera de Andalucía, Castilla y León suma varios tramos intransitables repartidos entre distintas provincias, mientras que Extremadura, Granada y Cáceres presentan cierres puntuales.

En paralelo, el temporal de nieve mantiene bloqueadas carreteras en provincias como Huesca, León, Granada y Asturias, donde varios puertos de montaña permanecen cerrados o exigen el uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno. Navarra también se ve afectada por la acumulación de nieve en cotas altas, complicando la circulación en diversas vías secundarias.

La borrasca Marta llega tras el debilitamiento de Leonardo, y dejará inestabilidad en regiones que ya presentan suelos saturados y ríos en riesgo de desbordamiento, por lo que las autoridades recomiendan máxima precaución y seguir informados en los canales oficiales.

Tormentas ocasionales y descenso de la cota de nieve

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones generalizadas, con lluvias fuertes y persistentes en amplias zonas de la vertiente atlántica y del sur peninsular, además de tormentas ocasionales y posible granizo en Andalucía occidental. La cota de nieve descenderá hasta los 800–1.100 metros, con nevadas significativas en sistemas montañosos del centro y norte, mientras que las temperaturas bajarán de forma generalizada. El viento soplará con intensidad moderada a fuerte, con rachas muy fuertes en numerosas regiones, especialmente en el sur, el litoral mediterráneo y zonas de montaña.

Ante este panorama, la DGT insiste en evitar desplazamientos innecesarios, consultar el estado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de viajar y extremar la precaución en la conducción mientras persistan las adversas condiciones meteorológicas.

