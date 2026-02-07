Zapatero asegura que la amnistía marcará "un antes y un después" tras reunirse con Delcy en Caracas

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha reunido con el presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas. La reunión se produjo en el Palacio de Miraflores, tras una invitación de un programa para la convivencia y la paz con el objetivo de impulsar un proceso de diálogo en el país suramericano.

Fuentes cercanas a las conversaciones y de la oficina del exjefe del Ejecutivo español detallaron que el expresidente ha sido mediador en varios procesos de negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela. Su oficina explicó en un comunicado que Zapatero fue invitado el pasado 30 de enero para exponer sus "opiniones y experiencias en la promoción al diálogo".

El equipo de prensa de la Presidencia venezolana indicó que el líder chavista recibió al expresidente español "como parte de la diplomacia bolivariana de paz que afianza la hermandad, el diálogo y la solidaridad".

Zapatero cree que la amnistía marcará "un antes y un después" en Venezuela

El expresidente del Gobierno de España ha considerado que la amnistía planteada en Venezuela para presos políticos desde 1999 marcará "un antes y un después" en el país suramericano, al que promete ayudar en "todo" lo que se le pida.

Desde el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, en Caracas, Zapatero aseguró que apoya la amnistía y quiere que esa amnistía sea "lo más amplia posible y que los tiempos sean rápidos". Asimismo, detalló que cree que es "un deseo de la sociedad venezolana y que marcará un antes y un después".

Sobre el programa, Zapatero aseguró que le parece importante que Delcy Rodríguez haya tenido una "visión abierta" y que "haga que el diálogo sea entre las distintas partes donde ha habido conflicto".

Asimismo, ha detallado que va a ayudar en "todo lo que se le pida" y bajo su punto de vista, hay una oportunidad para Venezuela, para su futuro y para la "reconciliación".

Minutos antes de estas declaraciones, el expresidente del Gobierno de España dijo que "todos" los familiares de los presos políticos "tienen una esperanza cierta, que es la ley de amnistía". Además, expresó que esa ley "se va a aprobar rápidamente y tiene unos plazos de cumplimiento breves".

La ley de amnistía se propuso una semana después de la detención de Maduro

El proyecto de ley de amnistía fue presentado el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que empezó casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de las fuerzas estadounidenses en suelo venezolano.

La propuesta está planteada para los presos políticos de los últimos 27 años, durante los que ha gobernado el chavismo, y excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de guerra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.