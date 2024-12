La 'amenaza' de Djokovic a Sinner y Alcaraz: "En 2025 jugaré..."

El nombre de Novak Djokovic sonará con fuerza en este próximo mes de enero. El tenista con más Grand Slams de la historia -24- ya ha arrancado la temporada 2025 con una sufrida victoria en dobles del ATP 250 de Brisbane junto a su amigo, el excéntrico y polémico Nick Kyrgios, el cual también ha vuelto al circuito tras más de un año y medio fuera por una lesión.

Mucho Djokovic en enero: Brisbane, dobles con Kyrgios, AO...

El serbio es el nombre propio de estas semanas, además de por formar pareja con el de Canberra, por su esperado debut de esta madrugada en el cuadro de individuales del torneo de Brisbane ante el local Rinky Hijikata, pero también por conceder una reciente entrevista en la que 'amenaza' el reinado de Sinner y Alcaraz.

Novak, a por su título 100

El 2025 se presenta como una temporada de 'reivindicación' para Novak, y es que el año pasado 'solo' pudo ganar el oro en los Juegos de París (no conquistó ningún otro título) y además terminó en la séptima posición del ranking ATP. Nole ha descansado, ha recargado pilas y ha entrenado para llegar lanzado al mes de enero, el más prolífero de su carrera teniendo en cuenta que ha ganado en 10 ocasiones el Open de Australia (empieza el día 12). Por eso ha querido coger forma en un torneo previo (Brisbane), y por si fuera poco unirse al show de Kyrgios en la modalidad de dobles. Djokovic aspirará en la ciudad aussie a levantar su título número 100 (solo Federer y Connors han superado esta cifra).

El aviso a Sinner y Alcaraz

No obstante, además de estos primeros retos en enero, el tenista de Belgrado quiere competirle de tú a tú a Sinner y Alcaraz durante toda la campaña: "Este año jugaré más torneos, por lo que espero ganar algunos y mejorar mi ranking", explicó.

¿El dopaje de Sinner? Me siento frustrado porque se nos mantuvo a los jugadores en la oscuridad durante meses"

También hizo referencia al caso de dopaje de Jannik Sinner, el cual ha sido duramente criticado por el propio Kyrgios: "Conozco a Jannik desde que era muy joven, así que no parece el tipo de persona que haría algo así, pero me sentí muy frustrado, como la mayoría de los otros jugadores, al ver que nos mantuvieron en la oscuridad durante cinco meses desde que recibió esa noticia. No es una buena imagen para nuestro deporte", advirtió.

En el primer major de la temporada, además, tendrá la ayuda de Andy Murray, que aceptó formar parte de su equipo en el Open de Australia.

