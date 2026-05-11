Monchi, nuevo directo general deportivo del Espanyol

El RCD Espanyol ha informado este lunes de la contratación de Ramón Rodríguez Verdejo, conocido deportivamente como Monchi, como nuevo director general deportivo. El objetivo, como detalla el club perico, es que lidera el área deportiva del club catalán.

"El RCD Español informa del nombramiento de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' (San Fernando, Cádiz, 1968) como nuevo director general deportivo de la entidad, cargo desde el que liderará el Área Deportiva del Club. La incorporación de Monchi refuerza la estructura deportiva del RCD Espanyol con uno de los ejecutivos más reconocidos y prestigiosos del fútbol europeo. Las diferentes áreas deportivas mantendrán sus actuales direcciones ejecutivas, que pasarán a depender de la nueva Dirección General Deportiva encabezada por Monchi", informa el Espanyol en un comunicado.

En cuanto a jerarquía, Monchi estará por debajo del CEO del Epsanyol, Mao Ye Wu, y del presidente, Alan Pace.

El Espanyol recuerda la exitosa trayectoria de Monchi en el Sevilla, "etapa en la que se consolidó como una de las figuras más influyentes en la gestión deportivo".

"Considerado uno de los principales impulsores del periodo más exitoso de la historia del Sevilla FC, participó decisivamente en la construcción de un proyecto que conquistó 11 títulos entre 2006 y 2023. Su palmarés incluye siete UEFA Europa League, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y un ascenso a Primera División", recuerda el Espanyol.

"Posteriormente, desarrolló su carrera en la AS Roma y en el Aston Villa FC, club con el que ha consolidado un proyecto competitivo establecido en posiciones europeas y protagonista habitual en competiciones continentales como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League", concluye el comunicado del Espanyol.