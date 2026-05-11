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Rafa Jódar - Learner Tien: Horario y dónde ver el partido de octavos de final del Masters de Roma

Día, hora y todos los detalles del Rafa Jódar - Learner Tien de octavos de final de Masters de Roma.

Rafa J&oacute;dar y Learner Tien, en acci&oacute;n en el Masters de Roma

Rafa Jódar y Learner Tien, en acción en el Masters de RomaReuters

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Rafa Jódar se enfrentará este martes al estadounidense Learner Tien, número 21 de la ATP, después de ganar a Matteo Arnaldi (6-1, 4-6 y 6-3) en un partido muy complicado y que el tenista de Leganés supo sacar adelante con cabeza y templando los nervios y el empuje del público italiano. El jugador de 19 años dominó al italiano en el primer set, pero Arnaldi reaccionó en la segunda manga y puso contra las cuerdas al español en el tercer set, en el que estuvo 1-3 abajo.

Pero Rafa Jódar, número 34 de la ATP y que saldrá de la capital italiana dentro del top-30, firmó cinco juegos seguidos para acabar con Arnaldi y meterse en octavos de final de Roma, donde le espera Learner Tien.

"Nunca es fácil jugar contra un italiano aquí en Roma. Así que simplemente intenté mantener la calma, intentar jugar mi tenis", explicó Jódar tras su victoria.

"Matteo también jugó muy bien durante el segundo set y también en el tercero. Así que traté de estar ahí en cada punto, aceptando lo que fuera que pasara durante el partido. Súper, súper feliz de conseguir la victoria aquí", reconoció el de Leganés.

Rafa Jódar indicó que realizó un buen primer set, pero que Arnaldi subió el nivel en los dos siguientes.

"Estaba jugando muy bien en el primer set, pero sabía que iba a ser difícil mantener ese nivel. Así que sí, simplemente intenté hacer las cosas bien, y los partidos siempre son muy largos. Matteo ha subido el nivel un poco en el segundo set, y, bueno, yo he empezado a jugar un poco peor, pero bueno, era normal", analizó Rafa Jódar.

En el único precedente entre Tien y Jódar, en la Round Robin de las Next Gen ATP Finals 2025, fue el español quien ganó el duelo en (1-4, 4-3(3), 1-4, 4-2 y 4-3(4)). A sus 21 años, Learner Tien es uno de las jóvenes promesas de la ATP y en el último Open de Australia alcanzó los cuartos de final, donde cedió ante Alexander Zverev.

El año pasado, Learner Tien alzó el título en el ATP250 de Metz, hasta la fecha su primer y único título ATP. El estadounidense ha eliminado a Bublik (4-6, 6-3 y 7-5) y Dzumhur (6-2 y 6-1).

Por su parte, Rafa Jódar ha superado a Nuno Borges (6-7(4) y 4-6) y Matteo Arnaldi (6-1, 4-6, 6-3) en la capital italiana y buscará estará por primer vez en los cuartos de final del Masters de Roma.

Octavos de final del Masters de Roma

Los partidos de octavos de final del Masters de Roma por la parte inferior del cuadro son los siguientes:

  • Lorenzo Musetti vs Casper Ruud
  • Karen Khachanov vs Dino Prizmic
  • Rafa Jódar vs Learner Tien
  • Luciano Darderi vs Alexander Zverev

Horario y dónde ver el Rafa Jódar - Learner Tien del Masters de Roma

El Rafa Jódar - Learner Tien, partido de octavos de final del Masters de Roma, se jugará el martes 12 de mayo en un horario todavía por confirmar por parte de la organización del Internazionali BNL D'Italia.

La crónica del Rafa Jódar - Learner Tien se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultados del partido, los mejores puntos y la última hora del Masters de Roma.

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