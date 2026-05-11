Ranking histórico de campeones de LaLiga: ¿cuántos títulos tienen el Barça y el Real Madrid?

El FC Barcelona certificó anoche ante el Real Madrid (2-0) en el Camp Nou su 29º título de Liga, el segundo con Flick en el banquillo y su tercera Liga en cuatro años. El conjunto azulgrana sigue acortando las distancias con el equipo blanco en el palmarés de primera división desde que comenzó el siglo XXI. un periodo en el que el Real Madrid ha sumado nueve Ligas (2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024) por 13 del conjunto culé (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023, 2025 y 2026).

En las cuatro últimas temporadas, el Barcelona ha levantado tres Ligas, un dato que refleja el dominio nacional del Barça, algo que contrasta con un Madrid que gana ha ganado más Champions que títulos nacionales en los últimos años: cinco Copas de Europa (2016, 2017, 2018, 2022 y 2024) frente a cuatro campeonatos de primera división (2017, 2020, 2022 y 2024).

Clasificación histórica de títulos de Liga

1º Real Madrid: 36 títulos (1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024).

2º Barcelona: 29 títulos (1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023, 2025 y 2026).

3º Atlético de Madrid: 11 títulos (1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996, 2014 y 2021).

4º Athletic Club de Bilbao: 8 títulos (1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983 y 1984).

5º Valencia: 6 títulos (1942, 1944, 1947, 1971, 2002 y 2004).

6º: Real Sociedad: 2 títulos (1981 y 1982)

7º: Deportivo de la Coruña: 1 título (2000)

7º Sevilla: 1 título (1946)

7º Betis: 1 título (1935)

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