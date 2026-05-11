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Así será la rúa culé hoy por las calles de Barcelona para celebrar el título de LaLiga

El FC Barcelona celebrará hoy con sus aficionados su vigésimo noveno título de liga con una rúa por las calles de la Ciudad Condal.

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Todos los detalles de la rúa del Barcelona por el título de LaLiga@FCBARCELONA_CAT

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Todo está listo para que el el FC Barcelona celebre hoy por las calles de la Ciudad Condal su 29 Liga con la afición azulgrana. Tras ganar anoche al Real Madrid (2-0) en el Camp Nou, la segunda Liga de la era Flick se hizo realidad y confirmó el dominio nacional del conjunto azulgrana: en las dos últimas temporadas ha ganado dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopa de España.

La fiesta del Bracelona comenzará hoy a las 17:00 horas, momento en el que el autobús con los jugadores y el cuerpo técnico partirá desde el Camp Nou, donde finalizará el recorrido del autocar azulgrana. "El recorrido avanzará por la Travessera de les Corts hasta la calle Numancia, continuará por la calle Berlín y la calle París hasta llegar a Balme", detalla el Barcelona en su página web.

Desde ese punto, el autobús descenderá hasta la Gran Vía de les Corts Catalanes, que recorrerá en dirección al centro de la ciudad hasta llegar al Passeig de Gràcia. "La rúa continuará subiendo por el Passeig de Gràcia hasta la altura de La Pedrera (Casa Milà), punto donde se prevé uno de los momentos de máxima animación", informa el club azulgrana.

"El trayecto de regreso se hará por la calle Provença hasta Aribau, conectando nuevamente con la calle París y la avenida de Sarrià hasta llegar otra vez a la Travessera de les Corts. La rúa finalizará en el punto de salida, frente al Spotify Camp Nou", apunta el FC Barcelona.

Durante la fiesta por el título de LaLiga, habrá tres puntos de animación a lo largo del recorrido, ubicados en Josep Tarradellas con calle Berlín/París, Calle Balmes con Gran Via y Consell de Cent con Passeig de Gràcia.

"Estos espacios dispondrán de estructuras escénicas elevadas, equipos de sonido profesionales, DJ en directo, speakers, efectos especiales y reparto de material de animación para intensificar el ambiente festivo durante el paso del equipo", informa el Barcelona.

Una treintena de líneas de bus, afectadas por la celebración en Barcelona

La rúa de celebración del campeonato de liga obligará a desviar más de una treintena de líneas de bus que transcurren por el itinerario marcado por la capital catalana, que empezará y acabará en el Soptify Camp Nou.

En total, los desvíos que se llevarán a cabo afectarán a más de una treintena de líneas de bus de TMB. Serán las siguientes: D20, D40, D50, H8, H10, H12, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, X1, X3, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 52, 54, 55, 59, 63, 67, 68, 70, 78, 113, 157, 175 y las rutas azul y roja del Barcelona Bus Turístico. La Guardia Urbana realizarán cortes de tráfico a medida que vaya avanzando la rúa y participará junto a los Mossos d'Esquadra en el operativo para garantizar la seguridad del evento.

TMB ha informado de que reforzará además con más personal las estaciones del metro situadas a lo largo del recorrido para poder regular los flujos de viajeros.

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