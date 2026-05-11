Joan Laporta, desatado en Luz de Gas: ¡Puro en mano y cantando el himno culé!

Joan Laporta demostró una vez más que no hay un presidente como él, al menos no hay uno que exteriorice sus emociones de forma tan pública y sin tapujos. Tras el alirón liguero ante el Real Madrid en el Camp Nou, el presidente electo del Barcelona fue uno más en la fiesta azulgrana: primero con el trofeo liguero y los jugadores sobre el césped del estadio culé, y luego trasladándose a Luz de Gas para celebrar como sólo él sabe un nuevo título del Barça de Hans Flick.

El presidente electo del Barça, que tomará posesión de su cargo en unas semanas, dio rienda suelta a su alegría en la discoteca Luz de Gas, donde su fundió con cientos de aficionados culés. Laporta apareció bailando temazos como el Despechá de Rosalía. También se dio un baño de masas a su entrada al mítico local de la Ciudad Condal.

Uno de los momentos más emblemáticos de la noche fue cuando Joan Laporta entonó a pleno pulmón, con un puro en la mano, el himno del Barcelona.

Yuste: "Sin el presidente Laporta no estaríamos aquí celebrando este título"

El presidente en funciones del Barcelona, Rafael Yuste, agradeció a Joan Laporta, quien renovó su cargo en las elecciones a la presidencia del club, el título de Liga conseguido este domingo.

"Sin el presidente Laporta no estaríamos aquí celebrando este título", aseguró en Movistar +.

Rafael Yuste también tuvo palabras de halago también hacia el técnico alemán Hansi Flick, quien estuvo este domingo en el Camp Nou a pesar de que su padre falleció de madrugada.

"Es un hombre que ha sabido sacar lo mejor de estos chavales y de guiarlos al triunfo, con humildad, esfuerzo y muchísimo trabajo", explicó Yuste.