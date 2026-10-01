Alcaraz supera un peligroso estreno ante Michelsen y se cita con Arnaldi en los octavos de Tokio

Carlos Alcaraz solventó, con más problemas de los esperados, su estreno en el Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships ante un Alex Michelsen (7-6(1), 4-6 y 6-1) que le tuvo contra las cuerdas en el primer set y le llevó a los tres sets de batalla y las dos horas y media de pelea.

El estadounidense gozó de dos bolas de set en la primera manga, pero el murciano resurgió para llevarse el primer set en el tie-break (7-6(1). Con muchos errores no forzados, en especial con su derecha, y un saque con muchos altibajos, el campeón de siete grand slam no estuvo nada cómodo en su estreno en la capital japonesa, donde defiende 500 puntos como actual campeón.

Las cosas tampoco comenzaron bien para el de El Palmar en el segundo set: break de inicio y 0-2 en contra. Pero el actual campeón del Open de Australia volvió a encontrar el camino para romper el servicio del estadounidense e igualar la segunda manga (2-2). Michelsen, afectado por ese break, vio como Carlos Alcaraz rompía su saque de nuevo para colocarse 4-2 arriba. Pero el murciano volvía a abrir la puerta a su rival entregando su saque con una doble falta (4-3). El estadounidense no desaprovechó esa vida extra y, tras otro break, logró cerrar el segundo set (4-6).

Al comienzo del tercer set, Alcaraz volvió a encontrar las sensaciones positivas y comenzó con un break en el segundo juego para disparase hasta el 3-0. Puño al aire al sentarse en el banquillo y dirigido hacia su box. Recuperada la confianza, el campeón español ya no dio más opciones a Michelsen: un segundo break dejo el set y le partido visto para sentencia (7-6(1), 4-6 y 6-1). La mejor noticia para Alcaraz es que logró sacar adelante un complicado estreno, con varios altibajos (39 errores no forzados y 27 ganadores) y lejos de su mejor nivel, ante un Michelsen que jugó a un buen nivel.

Alcaraz se enfrentará en los octavos de final al italiano Matteo Arnaldi, verdugo del japonés Rei Sakamoto en tres sets (2-6, 6-4 y 6-4).

Munar remonta y gana a Taylor Fritz (6-7, 6-4 y 6-3)

La otra alegría del jueves para el tenis español en Tokio la protagonizó Jaume Munar, quien remontó ante Taylor Fritz (6-7, 6-4 y 6-3) para meterse en los octavos de final de Tokio, donde se medirá al portugués Jaime Faria.

Fueron casi tres horas de batalla para que Munar eliminara a uno de los grandes favoritos. El tenista balear, que logró una plaza en el torneo al imponerse el martes al estadounidense Alexandar Kovacevic (n.79) en la clasificación, se enfrentará al portugués Jaime Faria (n.61) en la ronda de octavos de final.