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"Ayuso y Almeida, iros a la mierda", el cartel proyectado durante la quinta noche de acampada en Sol en protesta por la vivienda

La fachada de la sede de la Comunidad de Madrid se iluminó con la bandera de Ceuta como muestra de apoyo del Gobierno regional a la ciudad autónoma y poco después los manifestantes proyectaron este cartel dirigido a los dos representantes madriñeños.

Cartel de la acampada en Sol

"Ayuso y Almeida, iros a la mierda", el cartel proyectado durante la quinta noche de acampada en Sol en protesta por la vivienda | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Se cumplen ya 5 noches de la gran acampada en la Puerta de Sol como protesta por la situación de la vivienda en nuestro país. La intención es resistir a la presión institucional, que sobre todo ejercen Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Quieren llevar la protesta por la vivienda un paso más y no descartan la huelga general que incorpora otras reivindicaciones sociales.

Nadie les puede negar que están logrando marcar el paso del debate político. La movilización, que comenzó el pasado sábado tras la manifestación contra el desahucio de Maricarmen Abascal, y desde entonces, no ha dejado de crecer. En las primeras horas de esta madrugada siguieron llegando nuevos grupos de personas con más tiendas de campaña.

Durante esta noche, la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid situada en la Puerta del Sol, se iluminó con la bandera de Ceuta como muestra de apoyo del Gobierno regional a la ciudad autónoma. Poco después, algunos de los acampados proyectaron una imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el lema "Ayuso y Almeida, iros a la mierda".

La acampada de Sol es cada día un campamento más organizado, comenzó de forma improvisada, pero ahora hay calles, espacios propios, puntos de comida, zonas de reunión y asambleas... Pasada la medianoche, algunas personas vigilan las entradas al perímetro central de la acampada para que entren solo quienes acuden a pasar la noche.

La Comunidad de Madrid ha dado 48 horas a la Delegación del Gobierno para ordenar el desalojo y ha advertido de que, si no lo hace, acudirá a los tribunales, ese plazo se cumple hoy.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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