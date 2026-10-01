Netanyahu, sobre el vuelo de Flydubai en el que el copiloto apuñaló al capitán: "Podíamos haber tenido otro 11-S"

El caos se desató a mitad de vuelo y en apenas dos minutos el avión cayó en picado más de 5.000 metros, una caída que los pasajeros percibieron como unas "turbulencias enormes" aunque en ese momento nadie podía imaginar lo que estaba ocurriendo en la cabina. El copiloto había apuñalado al capitán para intentar tomar el control del aparato. El herido antes de desplomarse, cubierto de sangre, logra presionar el botón para abrir la puerta de la cabina, lo que permite a un grupo de pasajeros irrumpir y reducir al atacante.

Consiguieron también estabilizar al comandante herido y un piloto fuera de servicio, que viajaba entre los pasajeros, toma los mandos y logra aterrizar de emergencia en Arabia Saudita. Allí han atendido a los 180 pasajeros y arrestado al atacante natural de Omán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió al piloto indio Smit Machchhar por salvar a los pasajeros después de que su colega lo apuñalara en un presunto intento de estrellar un avión de Flydubai. En una publicación en su perfil de X, Netanyahu lo ha presentado como un héroe. "Salvó la vida de 174 personas, entre ellas ciudadanos israelíes y de otras nacionalidades". Netanyahu ha calificado lo ocurrido de "incidente de seguridad muy grave" y ha dado las gracias a las personas que "evitaron un enorme desastre".

Machchhar, originario de Bombay, la capital financiera de la India, fue operado tras el incidente, según informó el periódico indio Hindustan Times.

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