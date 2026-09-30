Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal: "A su debido tiempo, contaré la verdad..."

La situación de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa ha dado un nuevo e inesperado giro. Apenas unas horas después de que Jorge Jesus intentara zanjar cualquier polémica asegurando que "no hay ningún problema" con el delantero y que este no se había negado a entrenar, el capitán luso no participó en la sesión de Portugal en el Parken de Copenhague.

Cristiano no saltó al césped junto al resto de sus compañeros y posteriormente abandonó el estadio en una furgoneta de la Federación Portuguesa. El propio futbolista lo ha explicado en un comunicado: "A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses", ha anunciado CR7.

Comunicado de Cristiano Ronaldo

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección".

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la Selección a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".

Una situación que aumenta todavía más la tensión porque Jorge Jesus había asegurado poco antes en rueda de prensa que Cristiano se ejercitaría este miércoles: "Va a entrenar hoy. Es el cuarto día, así que va a entrenar. Y no se negó a entrenar. Es imposible. ¿Lo crees? No es Cris. ¿Crees que algún jugador de una selección nacional se niega a entrenar? No de Portugal. De otra selección nacional. Solo si quiere irse y tiene otras ideas. Nadie se niega a entrenar”.

Jorge Jesus intentó zanjar el caso

La comparecencia previa al encuentro de la Liga de Naciones frente a Dinamarca estuvo prácticamente monopolizada por la situación del capitán. Tanto que Jorge Jesus decidió comenzar su intervención limitando las preguntas que aceptaría sobre Cristiano.

"Quiero hacer una introducción. Lo más importante es el objetivo que perseguimos en Copenhague. Se trata de respetar a nuestro rival; jugamos contra un gran rival. Nuestra misión es ganar la Liga de Naciones. No tengo solo un jugador, tengo 23. Pueden hacerme las preguntas que quieran sobre cualquiera de ellos. En cuanto a Cristiano Ronaldo, una pregunta es muy poca. Tres son demasiadas. Solo permitiré dos preguntas sobre él. Cristiano no es la razón principal por la que estoy aquí. La razón principal es Dinamarca...".

Sin embargo, prácticamente todas las explicaciones posteriores giraron alrededor del '7'.

"Nunca rechazó nada"

El seleccionador portugués negó expresamente que Cristiano se hubiera negado a entrenar y explicó que existía un plan específico para gestionar sus minutos: "Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca. Porque trabajé con Cris durante un año. No llegué a la selección nacional hace solo tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudí, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Nunca".

"Hablé de esto con él. Durante el partido, en la primera rueda de prensa en Portugal, comentó: 'Si es para jugar, si es para estar en el banquillo, me quedaré, lo que quiera el entrenador'. Nunca rechazó nada. Eso fue lo que pasó. Pero yo soy un entrenador que va al banquillo pensando que en el minuto 60 sacaré a Carlos Daniel. Así no es como trabajo en el banquillo. El partido me dirá qué voy a hacer. Había acordado con él que no jugaría los dos primeros partidos, pero si... “Quizás incluso lo hubiera necesitado en los últimos minutos. Pero el partido me dijo otra cosa, y no lo puse a jugar. Ese es el punto clave".

"Yo estoy al mando"

Jorge Jesus insistió después en que su relación con Cristiano no había sufrido ningún deterioro: "Ahora, déjame decirte. Pasé un año trabajando con Cristiano. No hay ningún problema aquí, hombre. He tenido problemas con muchos jugadores. No querían hacer un drama de algo que no existe. Tenía un plan con Bruno, todo era igual. Esto es para decirte que el estatus es una cosa. Las reglas son las mismas para todos. Ahora bien, el estatus permite al entrenador, basándose en el pasado del jugador, ser cuidadoso con las decisiones antes del partido. Después del partido, es lo mismo".

"El entrenador tiene que decidir, y siempre decide basándose en el objetivo, que es lo mejor para el equipo, y siempre respeto a los jugadores. Le dije lo mismo a Bruno Fernandes. Después del partido contra Gales, se lesionó, pero conozco a Bruno, trabajó conmigo. Le pregunté: ‘¿Qué te pasa? No eres el Bruno que conozco’. Se sinceró conmigo. Le dije: ‘No vas a jugar el próximo partido. Jugarás el próximo partido en Dinamarca si te recuperas’. Exactamente lo que hice con Cristiano. Bruno jugará en Dinamarca. El estatus de jugador no otorga derechos diferenciados. El estatus se trata de respeto por sus carreras, como hago con todos", analizó.

El técnico quiso dejar claro quién toma las decisiones deportivas dentro de la selección: "Con Cris, con otros que he tenido en mi carrera, siempre les planteo qué quiero hacer, el plan que elaboraré con ellos, y luego soy yo quien decide. Ellos saben, todos saben que han trabajado conmigo. Incluso los presidentes lo saben. En un club, el presidente está al mando. En un equipo, yo estoy al mando. En todo en lo que participo. Es lo mismo con los jugadores. Él no se negó a entrenar. Francisco Conceição, que estaba lesionado, no entrenó, ni tampoco João Félix, porque intentamos aliviar la fatiga y veremos mañana. Y Cris hizo trabajo de gimnasio. Hizo movilización en el campo y luego trabajo de fortalecimiento en el hotel. No se negó. Va a entrenar hoy. Es el cuarto día, así que va a entrenar. Y no se negó a entrenar. Es imposible. ¿Lo crees? No es Cris. ¿Crees que algún jugador de una selección nacional se niega a entrenar? No de Portugal. De otra selección nacional. Solo si quiere irse y tiene otras ideas. Nadie se niega a entrenar".

La polémica por calentar y no jugar

Otro de los focos de tensión había sido la decisión de Jorge Jesus de mandar a calentar a Cristiano durante aproximadamente media hora para finalmente no darle entrada. El seleccionador entiende el enfado del delantero, pero defendió su derecho a decidir en función de lo que ocurriera durante el encuentro.

"No hubo ningún incidente. Ya expliqué por qué sucedió. Lo explicaré de nuevo. No tengo problema con los incidentes. He tenido muchos a lo largo de mi carrera. Pero no intentes armar un escándalo. Le dije a Cristiano que no iba a jugar estos dos partidos. Pensé durante el partido que tal vez lo necesitaría y que calentaría. Y entonces no lo puse a jugar. Cualquier jugador, cuando estamos calentando durante 20 o 30 minutos, y luego no entra. Nadie está contento con eso. Mucho menos Cristiano. Mucho menos Pelé, Maradona. ¿30 minutos, yo, Pelé o Maradona? Esa es la situación", abundó.

No quiere privilegios: "Los derechos son iguales y como entrenador decidí que no jugaría. Me obligaron a hablar con Cristiano sobre un asunto que no existía. Cristiano, en Portugal se habla tanto de que tenemos que hablar, que no entiendo qué está pasando. No había nada de qué hablar. De lo que hablamos fue de lo que dijo en la rueda de prensa. Dijo: ‘Estoy aquí para que ustedes decidan. Si quieren que juegue, jugaré. Si quieren que vaya a la grada, iré’. El presidente vino, obviamente, tiene que estar aquí con el equipo. Hablando de lo que se comentaba en Portugal, quería saber qué había pasado. Pero después de la cena ya habíamos resuelto el problema, que no era ningún problema".

Un giro apenas unas horas después

Las explicaciones de Jorge Jesus pretendían cerrar definitivamente la polémica. Sin embargo, la ausencia de Cristiano del entrenamiento posterior vuelve a abrir todas las incógnitas. Especialmente porque el propio seleccionador había sido rotundo al anunciar públicamente: "Va a entrenar hoy". No solo no lo hizo, sino que el delantero abandonó posteriormente el Parken en una furgoneta de la Federación.

Ahora todas las miradas están puestas en el siguiente movimiento del capitán portugués y en saber si continuará concentrado con la selección para los próximos compromisos.

Jorge Jesus había insistido en que "no hay ningún problema". Horas después, Cristiano no entrenó y abandonó el estadio. La tensión, lejos de desaparecer, aumenta.