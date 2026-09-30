'¿Lo Hablamos?' Debate completo sobre la imparable subida de los precios y su impacto en millones de hogares

Antena 3 Noticias ha celebrado este miércoles 30 de septiembre una nueva edición del debate digital '¿Lo Hablamos?' que ha tenido como protagonista la imparable subida de precios y el impacto económico de dicha escalada en millones de hogares.

El debate ha girado en torno a la subida de precios de los combustibles, la vivienda o la electricidad, así como al impacto de la inflación en la cesta de la compra.

Para analizar las causas y consecuencias de esta escalada de precios, hemos contado con la presencia de Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, y Sara Herrero, vicedecana de Profesorado de EAE Business School Madrid, en un espacio moderado por Mónica Prado, jefa del área Digital de Antena 3 Noticias.

"Un problema muy grave con Rusia"

"Tenemos un problema muy grave con Rusia desde 2022 y no se ha resuelto", ha asegurado Jorge Morales de Labra. El director de Próxima Energía asegura que "al mediodía la energía es baratísima", pero "cuando desaparece el sol y aparece el gas, el precio se dispara".

"Una clase media que irá desapareciendo"

Sara Herrero asegura que, a consecuencia de lo que está ocurriendo con la escalada imparable de precios, "tendremos una clase media que irá paulatinamente desapareciendo".

La vicedecana de Profesorado de EAE Business School Madrid reconoce que "lo necesario para la vida se ha convertido en artículo de lujo".