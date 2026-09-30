'¿Lo Hablamos?'
'¿Lo Hablamos?' Debate completo sobre la imparable subida de los precios y su impacto en millones de hogares
¿Qué hay detrás de la escalada de precios y cómo seguirá afectando a corto plazo en la economía de millones de hogares? A debate en una nueva edición del debate digital '¿Lo Hablamos?' bajo el título 'Precios sin freno'.
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Antena 3 Noticias ha celebrado este miércoles 30 de septiembre una nueva edición del debate digital '¿Lo Hablamos?' que ha tenido como protagonista la imparable subida de precios y el impacto económico de dicha escalada en millones de hogares.
El debate ha girado en torno a la subida de precios de los combustibles, la vivienda o la electricidad, así como al impacto de la inflación en la cesta de la compra.
Para analizar las causas y consecuencias de esta escalada de precios, hemos contado con la presencia de Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, y Sara Herrero, vicedecana de Profesorado de EAE Business School Madrid, en un espacio moderado por Mónica Prado, jefa del área Digital de Antena 3 Noticias.
"Un problema muy grave con Rusia"
"Tenemos un problema muy grave con Rusia desde 2022 y no se ha resuelto", ha asegurado Jorge Morales de Labra. El director de Próxima Energía asegura que "al mediodía la energía es baratísima", pero "cuando desaparece el sol y aparece el gas, el precio se dispara".
"Una clase media que irá desapareciendo"
Sara Herrero asegura que, a consecuencia de lo que está ocurriendo con la escalada imparable de precios, "tendremos una clase media que irá paulatinamente desapareciendo".
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La vicedecana de Profesorado de EAE Business School Madrid reconoce que "lo necesario para la vida se ha convertido en artículo de lujo".
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