Vicente Vallés: "El vértigo afecta al Gobierno y sus socios"

Cierta sensación de vértigo afecta en estas horas al Gobierno y a los socios parlamentarios que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez hace tres años.

Todos quisieran aprobar una norma sobre vivienda que resolviera el problema que tienen millones de españoles. Pero no hay decreto ni ley que resuelva ese problema en diez minutos; ni es fácil encontrar el texto que satisfaga a la vez a partidos de inspiración comunista, como Podemos y Sumar, y a partidos que defienden la economía de mercado, como Junts y PNV.

Pero sí hay un elemento que puede ser determinante para que se apruebe al menos uno de los dos decretos aprobados por el consejo de ministros. Y ese es el vértigo que provoca en la izquierda la presión de los inquilinos en las acampadas; el vértigo que provoca en la derecha nacionalista el posible rechazo de los pequeños propietarios; y el vértigo que provoca en todos los socios del Gobierno la posibilidad de que una sonora derrota de los dos decretos pudiera provocar la caída temprana de Pedro Sánchez, y el final repentino de la ventajosa colaboración con Moncloa, de cuyos frutos se han beneficiado hasta ahora desde Bildu hasta Puigdemont, pasando por PNV, Esquerra, Podemos y Sumar.

Y todos ellos aspiran a que la legislatura dure un poco más, para mantener esa ventajosa colaboración hasta el final.