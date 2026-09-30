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Raúl Asencio será operado por "una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha"

El central blanco pasará este jueves por el quirófano y estará entre dos y tres meses de baja.

Raúl Asencio, en una imagen de archivo de 2025

Raúl Asencio, en una imagen de archivo de 2025 Efe

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Malas noticias para el Real Madrid. Raúl Asencio pasará este jueves por el quirófano para someterse a una intervención quirúrgica a causa de "una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha", según informa el club blanco.

"Nuestro jugador Raúl Asencio será sometido mañana a una intervención quirúrgica a causa de una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha", indica el Real Madrid.

El defensa español aún no ha jugado un solo minuto esta temporada, después de que el 30 de julio sufriera una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha, una lesión que le mantuvo fuera de las convocatorias de Mourinho hasta el 12 de septiembre.

Pese a que el Real Madrid no especifica un tiempo de baja, se estima que Raúl Asencio esté entre dos y tres meses de baja, por lo que podría no volver a jugar en lo que queda de 2026. El defensa español participó este lunes en el entrenamiento a puerta cerrada, pero se ausentó en los del martes y el miércoles, donde sí han estado Éder Militao, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, los otros jugadores de campo que no han sido convocados con sus selecciones.

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