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Intento asesinato

Rusia intentó asesinar al campeón de ajedrez Garri Kaspárov y otros opositores de Putin

Las autoridades estadounidenses acusan a cinco miembros de una red vinculada a la inteligencia rusa.

Garri Kaspárov

Rusia ha intentado asesinar al campeón de ajedrez Kasparov | Getty Images

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Hace 13 años, el campeón de ajedrez Garri Kasparov se mudó a Nueva York, y, por primera vez desde que vive en América, las autoridades estadounidenses le han puesto protección especial ante un intento de asesinato contra él.

En verano le comunicaron que era objetivo de un plan del Kremlin para matarle. Su nombre figuraba en una lista con varios disidentes rusos. La fiscalía de Estados Unidos ha publicado los nombres de cinco conspiradores a las órdenes de Rusia.

Hace meses que Rusia estaba planeando asesinar a Kasparov, aunque los planes de matar al único diputado ruso que votó contra la anexión de Crimea y que desde el exilio ha colaborado sobre el terreno con la defensa armada de Ucrania, Ilya Ponomarev, estaban más avanzados .Ambos iban a ser asesinados en el país norteamericano, y una tercera víctima sería apuñalada o quemada con gasolina en la capital de Lituania.

Según ha podido saber 'El Mundo', los contactos de estos cinco organizadores con las personas encargadas de seguir y matar a los opositores coinciden en el tiempo con el momento en el que Kasparov y Ponomarev fueron alertados del peligro.

Los 5 sospechosos

La red que hay detrás de estos intentos de asesinato trabaja para los servicios de inteligencia de la Federación Rusa, la 'Red RIS', que ha colaborado para perpetrar ataques sobre todo en Europa usando saboteadores y criminales locales.

Las cinco personas, todos residen en Rusia y siguen prófugos, que integraban esta red están acusados de conspirar para financiar actos de terrorismo y tres afrontan además una acusación de conspiración para cometer un asesinato por encargo.

Se trata de Yuri Jrameev, antiguo coronel de los servicios de inteligencia rusos que trabajó con Putin en su juventud, y su hijo Kirill, oficial del FSB; dos cubanos y un venezolano.

Con guardaespaldas

Desde hace más de dos décadas, Kasparov lleva temiendo por su seguridad. En 2005 abandonó el ajedrez para dedicarse a la política a tiempo completo por lo que contrató a un equipo de ocho guardaespaldas que, además de acompañarle a cualquier lugar, también le llevaban agua y comida, para que él no tocara los alimentos.

El campeón de ajedrez tuvo que abandonar Rusia en 2013 tras la amenazas y ,desde entonces, no ha regresado al país, explicó a la escritora Masha Gessen, porque tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania fue incluido en el registro ruso de "agentes extranjeros" y en 2024 incorporado a la lista de "terroristas y extremistas", explica una fuente de su entorno en el citado medio.

En mayo de 206 Rusia lo puso "en búsqueda internacional" y añade que "las autoridades de EEUU le confirmaron este verano que es objetivo".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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