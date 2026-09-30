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Una nueva gesta para el deporte español: Jorge Prado, primer europeo en reinar en el motocross americano

El piloto gallego gana su primer título de SuperMotocross en su segunda temporada en EE.UU., después de coronarse campeón mundial de Motocross en 2023 y 2024. Es el primer y único ganador de ambos campeonatos.

El piloto de motocross Jorge Prado

Jorge Prado, primer europeo en reinar en el motocross americano | Antena 3 Deportes

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Jorge Prado ha logrado escribir su nombre en los libros de historia del motocross. El piloto español, nacido en Lugo, se ha llevado el título del SuperMotocross, la máxima categoría del motocross estadounidense, y se ha convertido en el primer europeo en reinar en el circuito americano.

Una competición que se divide en dos tramos. Por un lado, se disputa el AMA Supercross, que se celebra en circuitos 'indoor', es decir, dentro de estadios, y por otro, el AMA Pro Motocross, que se realiza en trazados 'outdoor' o al aire libre. El resultado de estos dos campeonatos sirve para definir quien se clasifica y con cuántos puntos a los tres 'playoffs' del SuperMotocross, dónde se corona al campeón de la temporada.

Un Prado de leyenda

Una hazaña que ha conseguido Prado en 2026, a pesar de que no ha sido fácil. El piloto español aterrizó en Estados Unidos en 2025, después de conseguir dos campeonatos consecutivos en el Mundial de Motocross (MXGP) en 2023 y 2024 con su KTM. Tras una primera temporada complicada por las lesiones, y en la que el gallego cambió la KTM por una Kawasaki a la que le costó adaptarse, Prado ha vuelto a su mejor nivel en este final de temporada.

Ahora, el piloto de 25 años ha logrado algo inaudito. A pesar de su juventud, Prado ha conseguido grabar su nombre en la historia del motocross mundial y ya solo queda ver si en 2027, el piloto español puede seguir agrandando su leyenda.

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