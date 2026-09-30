La Policía sigue denunciando las condiciones en las que trabajan en Ceuta: "Son absolutamente tercermundistas"

Dos meses han pasado desde que unos 72,000 personas entraron de forma masiva en Ceuta, la mayoría procedentes de Marruecos. La situación no ha cambiado, miles de migrantes continúan en la ciudad autónoma, algunos de ellos en campamentos habilitados por el Gobierno y otros en las playas.

También se mantiene el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como del Ejército, que siguen denunciando las pésimas condiciones en las que trabajan: "Las condiciones en las que se están alojando nuestros compañeros desplazados son absolutamente tercermundistas".

De esta manera lo manifiesta el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, que pone en manifiesto la diferencia de condiciones para los migrantes que para los agentes: "Todos hemos visto como los inmigrantes están siendo alojando con colchones nuevos a estrenar. Sin embargo muchos de los policías desplazados están teniendo que dormir en colchones mugrientos".

Llevan mucho tiempo quejándose de esta situación, que se une a jornadas interminables de trabajo. Hace unas semanas, Domínguez exponía la misma situación, al igual que el portavoz de Confederación Española de Policía (CEP), David Gutiérrez, quien comparaba la situación de los agentes con las personas que entraron masivamente a Ceuta: "El Gobierno protege más a quien vulnera la ley que a quien se juega la vida para protegerla".

Gas pimienta para los militares

Por su parte, los militares se quejan de que solo les dejan patrullar con un fusil por cada cuatro personas y dicen que ahora el Ministerio de Defensa les ha dado spray pimienta para defenderse.

Aunque subrayan que se les ha entregado sin haber informado de sus reglas, coberturas legales ni la protección jurídica ala que se enfrentan en caso de verse obligados a utilizarlo. En la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) muestra preocupación por el desamparo institucional al que se enfrentan los militares.

"Los militares realizan patrullas ordinarias y vigilan puestos estáticos diarios sumidos en una total incertidumbre operativa sobre los límites de sus intervenciones físicas", manifestaron la semana pasada.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.