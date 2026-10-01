El subdirector del SEPLA califica de "proeza" el aterrizaje del vuelo de Flydubai con el timón de dirección "completamente seccionado"

Uno de los pilotos del vuelo de Flydubai que tuvo que aterrizar de emergencia tras desviarse de la ruta que cubría entre las ciudades de Abu Dabi y Tel Aviv apuñaló a su compañero e intentó estrellar el avión. Se vivieron momentos de auténtico terror. En palabras del propio Netanyahu en FOX: "podría haber sido otro 11S". "Durante el vuelo, al acercarse a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión. Hablé con uno de los pasajeros israelíes. Me dijo que el avión empezó a caer en picado", ha contado el primer ministro en un vídeo difundido a través de sus redes sociales. El pasaje logró reducir al agresor y aterrizar a medio camino, en Arabia Saudí.

El Gobierno israelí ha calificado el incidente como un intento de atentado yihadista. En las Noticias de la Mañana de Antena 3 abordamos los hechos con el subdirector del departamento técnico del sindicato de pilotos SEPLA, Ángel González, quien señala que lo que más le ha asombrado de los hechos es que "hubiera dos pilotos que iban hacia Tel Aviv y que con la ayuda de los pasajeros hayan podido solventar la situación y hayan podido aterrizar con el timón de dirección completamente dañado, probablemente por el descenso tan pronunciado o alguna maniobra brusca que haya podido haber en ese altercado". Considera ese aterrizaje como "una proeza" a reconocer.

Ángel González hace un llamamiento a la prudencia y, aunque "no hay que descartar hipótesis", señala que "es todavía prematuro aventurar que sea un terrorista" el atacante: "puede haber indicios de intento de atentado, pero también hay que dejar tiempo a a la investigación", concluye.

El pasajero que evitó que el avión se estrellara en fontanero

En una entrevista en Fox Newas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha revelado que el pasajero israelí que irrumpió en cabina tras el apuñalamiento de un piloto a otro es fontanero. Precisa que este hombre evitó "otro 11-S" al hacerse con los mandos después del intento de estrellar el avión.

El piloto herido consiguió desbloquear la puerta de la cabina mientras la aeronave perdía altura en un brusco descenso en picado que hizo "volar hacia el techo" a los pasajeros. Fue en ese momento cuando el ciudadano israelí, identificado como Yaniv, aprovechó una breve estabilización del aparato, irrumpió en la cabina y apartó al agresor por la espalda, consiguiendo sentarse a los mandos y tirar de la palanca de control hacia atrás para evitar la colisión inminente. "Actuó con una frialdad y un heroísmo tremendo", ha destacado Netanyahu.

La motivación del ataque

En cuanto a la autoría y motivación del ataque, Netanyahu ha pedido cautela, pues es "demasiado pronto para saberlo", aunque insinúa la posible implicación de Irán o sus "proxies" (Hamás y Hezbolá), asegurando que existe "evidencia clara" de que estos grupos buscan perpetrar atentados de cara a las próximas elecciones israelíes de octubre.

Por el momento, el piloto atacante se encuentra detenido y está siendo investigado en Arabia Saudí, país donde tuvo que aterrizar de emergencia el avión.

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