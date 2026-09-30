El Gobierno lleva cuatro años sin presentar los Presupuestos e incumple, otra vez, el plazo establecido por la CE

Cuarto año consecutivo que el Gobierno no presenta los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este miércoles deberían haber presentado su proyecto para 2027 e incumple, de nuevo, la Constitución Española.

"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", establece en el artículo 134 de la CE.

Pedro Sánchez continúa gobernando con las cuentas de 2023 prorrogadas, a pesar de que el pasado mes de diciembre aseguró que se iban a presentar "antes de que finalice el año". Por su parte, la que fuera vicepresidenta segunda y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó que lo harían "en el primer trimestre".

Pero a medida que pasaba el tiempo, el ministerio de Hacienda cambió de ministro. Arcadi España señaló que "es una tarea muy difícil". Ahora insiste en que "se presentarán este año".

Este miércoles, la oposición les ha recordado que están "incumpliendo la Constitución", manifestaba el diputado Elías Bendodo, mientras que el portavoz adjunto de Junts, Josep María Cruset, preguntaba al ministro si están a punto de presentarse o, por el contrario, "ha vuelto a mentir".

Por su parte, Hacienda cuenta que antes que los presupuestos, enviará al Congreso su reforma de financiación autonómica pactada con ERC. Aunque según explica el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Conde Ruiz, Moncloa "ha tenido una situación bastante favorable".

Una parte de ello ha sido gracias a los fondos europeos y el aumento de la recaudación fiscal que han servido para parchear unas partidas con otras. Aunque considera que "al menos la presentación" de los Presupuestos "la debería hacer".

Mientras que en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, el portavoz adjunto del grupo popular, Gerardo Caps, le trasladó al ministro de Hacienda que "sin Presupuestos todo es papel mojado y no hay política de vivienda". Además, le preguntó "hasta cuándo el esperpento de este Gobierno con los Presupuestos Generales del Estado".