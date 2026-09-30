Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

PRESUPUESTOS

El Gobierno lleva cuatro años sin presentar los Presupuestos e incumple, otra vez, el plazo establecido por la CE

A pesar de que tanto la exministra de Hacienda como el propio presidente del Gobierno adelantaron que presentarían los PGE, este miércoles no lo han hecho.

Los Presupuestos Generales del Estado

El Gobierno lleva cuatro años sin presentar los Presupuesto e incumple, otra vez, el plazo establecido por la CE | A3N

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Cuarto año consecutivo que el Gobierno no presenta los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este miércoles deberían haber presentado su proyecto para 2027 e incumple, de nuevo, la Constitución Española.

"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", establece en el artículo 134 de la CE.

Pedro Sánchez continúa gobernando con las cuentas de 2023 prorrogadas, a pesar de que el pasado mes de diciembre aseguró que se iban a presentar "antes de que finalice el año". Por su parte, la que fuera vicepresidenta segunda y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó que lo harían "en el primer trimestre".

Pero a medida que pasaba el tiempo, el ministerio de Hacienda cambió de ministro. Arcadi España señaló que "es una tarea muy difícil". Ahora insiste en que "se presentarán este año".

Este miércoles, la oposición les ha recordado que están "incumpliendo la Constitución", manifestaba el diputado Elías Bendodo, mientras que el portavoz adjunto de Junts, Josep María Cruset, preguntaba al ministro si están a punto de presentarse o, por el contrario, "ha vuelto a mentir".

Por su parte, Hacienda cuenta que antes que los presupuestos, enviará al Congreso su reforma de financiación autonómica pactada con ERC. Aunque según explica el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Conde Ruiz, Moncloa "ha tenido una situación bastante favorable".

Una parte de ello ha sido gracias a los fondos europeos y el aumento de la recaudación fiscal que han servido para parchear unas partidas con otras. Aunque considera que "al menos la presentación" de los Presupuestos "la debería hacer".

Mientras que en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, el portavoz adjunto del grupo popular, Gerardo Caps, le trasladó al ministro de Hacienda que "sin Presupuestos todo es papel mojado y no hay política de vivienda". Además, le preguntó "hasta cuándo el esperpento de este Gobierno con los Presupuestos Generales del Estado".

La UCO investiga el supuesto plan contra la jueza Biedma: "No se le dio nungún susto porque se dio cuenta de que la estaban persiguiendo"

Jueza Beatriz Biedma

Publicidad

España

Los Presupuestos Generales del Estado

El Gobierno lleva cuatro años sin presentar los Presupuestos e incumple, otra vez, el plazo establecido por la CE

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "El vértigo afecta al Gobierno y sus socios"

Jueza Beatriz Biedma

La UCO investiga el supuesto plan contra la jueza Biedma: "No se le dio nungún susto porque se dio cuenta de que la estaban persiguiendo"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
ARMAS

El Gobierno catalán propone endurecer las penas por tenencia ilícita de armas

Macron y Sánchez
Tratado amistad

Sánchez apunta a "responsables vinculados al PP" ante las dudas con la convalidación de los decretos de vivienda: "No han movido un dedo"

Feijóo anuncia que el PP votará no a los dos decretos de vivienda: "Es la trampa mayor que he visto en las Cortes"
Decretos de Vivienda

Feijóo anuncia que el PP votará no a los dos decretos de vivienda: "Es la trampa mayor que he visto en las Cortes"

Alberto Núéz Feijóo ha mandado también un mensaje a Junts y PNV ante la posibilidad de que ellos sí apoyen los decretos: "Allá ellos".

Joaquim Bosch
Joaquim Bosch

Joaquim Bosch, sobre la acampada en Sol: "Se están ejerciendo derechos fundamentales muy importantes en una democracia"

Noticias de la Mañana ha entrevistado al magistrado Joaquim Bosch.

Imagen de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda

Isabel Rodríguez pide que se valoren las medidas antes de decidir el voto y el PP alega incompatibilidades entre los dos decretos

Imagen de archivo de Ceuta

Defensa remite a la Justicia la denuncia de torturas y vejaciones de militares a migrantes

Cientos de acampados en la Puerta del Sol

El BOE publica el primero de los dos decretos de vivienda aprobados tras el desahucio de Maricarmen

Publicidad