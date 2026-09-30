Ferran Soriano: "La totalidad del caso con la Premier League está basado en una falsa acusación"

El Manchester City ha sido declarado culpable de más de un centenar de irregularidades financieras de la Premier League, después de las conclusiones de una comisión independiente. En concreto, dicha comisión concluye que el conjunto 'citizen' utilizó diferentes mecanismos para presentar una imagen de sus finanzas que no correspondía con su situación real y considera que el City presentó "cuentas inexactas", "ocultó la situación real de sus finanzas" e incumplió de manera significativa los límites de gasto establecidos tanto por la Premier League como por la UEFA.

A falta de conocer las sanciones, el terremoto es total en la Premier League, organismo que considera que el club mancuniano rompió las reglas de la competición "de forma sistemática" durante una década".

El Manchester City, que siempre ha negado los cargos, reaccionó este martes por boca de Ferran Soriano, consejero delegado del club citizen y que asegura que las acusaciones de irregularidades financieras de la Premier League están basadas en falsedades.

"La totalidad del caso con la Premier League está basado en una falsa acusación, que es lo que el dinero de nuestros dueños fue puesto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dhabi. Esto no es verdad y se ha dado las suficientes pruebas a la comisión de la Premier League de que esto no pasó y que no va a pasar. Hablamos de extractos bancarios, transferencias de dinero, testigos y todo lo necesario para demostrar de forma categórica que el dinero no vino del dueño", indicó Ferran Soriano.

"Todo falso cargo contra nosotros viene de esta simple y completa falsa acusación. Sorprendentemente tanto para nosotros como para nuestros abogados, después de más de dos años, la comisión de la Premier League ha dado una opinión que apoya la teoría de la conspiración de la Premier. Para ello, se han ignorado las pruebas que ha dado el club y se ha llegado a una conclusión que es errónea", asegura el consejero delegado del Manchester City.

El propio Soriano adelantó que el City apelará, tiene hasta el próximo 2 de octubre para hacerlo.

La Premier League creará una nueva comisión para decidir la sanción al Manchester City, que puede ir desde una multa económica hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la competición.

Comunicado del City

El Manchester City emitió un comunicado este martes, 29 de septiembre, defendiendo su inocencia y mostrando su sorpresa por las conclusiones a las que ha llegado al comisión independiente de la Premier Legaue.

"El Manchester City FC está tanto decepcionado como sorprendido por la opinión de la Comisión de la Premier League, publicada hoy. El Club es inocente de las acusaciones hechas por la Premier League y existe un cuerpo completo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones relacionadas con este caso. Por tanto, el Club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo en todos los foros regulatorios y legales apropiados", señala el comunicado del City.

"El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos significativos sin completar. El Manchester City FC ahora buscará las vías de apelación que se le permiten, basándose en que la opinión contiene claros errores materiales, de derecho, principio y hecho, y es insegura", añade el comunicado.

"El Club está obviamente limitado en lo que puede decir hasta que se completen todos los procedimientos futuros", concluye el City.