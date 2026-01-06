¿Alcaraz o Sinner? La predicción de Corretja para Australia: "A veces le pilla muy pronto..."

Carlos Alcaraz afronta una nueva temporada con un claro objetivo: ganar el Open de Australia. El tenista murciano ha dejado claro que su gran reto es conquistar el único Grand Slam que le falta en un inicio de una temporada con gran incertidumbre después de su separación de Juan Carlos Ferrero. A pesar de ello, Álex Corretja se muestra optimista con el de El Palmar.

"Haber acabado 2025 de una forma más fresca y no tan saturado, como en otras ocasiones, le hará que llegue con más energía"

Lo cierto es que Alcaraz y Sinner son los dos grandes favoritos a alzarse con el título de Melbourne... el cual se le da mejor el italiano. Corretja ha analizado cómo cree que llegarán ambos tenistas: "No hay duda de que el Open de Australia para Sinner en los últimos años ha sido el lugar idílico; se encuentra muy bien el italiano, la pelota le va perfecta, la sesión nocturna, cómo saca, cómo le pega a la bola", ha explicado el extenista en Eurosport.

No obstante, Corretja cree que Alcaraz llega en mejores condiciones esta temporada que en ediciones pasadas: "Vamos a ver porque para Carlos es el único Grand Slam en el que todavía no ha triunfado, que a veces le pilla muy pronto en la temporada y que ojalá que en esta ocasión llegue en buen estado de forma. Pienso que haber acabado 2025 de una forma más fresca y no tan saturado, como en otras ocasiones, le hará que llegue con más energía, y en Melbourne encontrará su mejor versión".

Además, el extenista español cree que al ser el único Grand Slam que se le resiste, hace que el murciano tenga más ganas de dar lo mejor de sí mismo. "No hay duda de que es un bonito reto para él, un torneo muy importante que, honestamente, no va a ser fácil para nadie, y en el que Sinner y Alcaraz van a ser los favoritos", subraya.

Cambio de planes

Carlos Alcaraz ha retrasado a este miércoles su viaje a Corea del Sur, donde participará en una exhibición frente al italiano Jannik Sinner el sábado en la ciudad de Incheon. El número 1 del circuito ATP quiere conquistar el Abierto de Australia, el único título de Grand Slam que falta en su palmarés.

El joven tenista de 22 años apura sus días navideños con su gente aunque no las vacaciones, que para él acabaron hace casi un mes, cuando empezó la pretemporada bajo la supervisión directa de Samuel López, quien pasó a ser su primer entrenador tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero.

Exhibición en Seúl

Cuatro semanas de trabajo con centro neurálgico en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, su club de siempre, darán paso a un par de exhibiciones, la primera y más mediática enfrentándose a Sinner, que ocupa el segundo puesto en el ranking internacional y es el gran rival del murciano.

Ya el día 18 de este mes de enero comenzará a disputarse el cuadro principal del Australian Open en Melbourne, donde Alcaraz fija su gran objetivo de un 2026 repleto de retos para él ya sin el técnico de Ontinyent, quien fue su mentor desde que tenía 15 años, a su lado.

