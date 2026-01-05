Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Medvedev se rinde ante el nivel de Alcaraz y Sinner: "Es casi imposible llegar..."

El ruso ve muy complicado alcanzar el nivel de Carlos y Jannik, aunque tiene clara cual es la mejor estrategia para ganarles.

Daniil Medvedev, 29 años y 13 del mundo, busca en 2026 alcanzar, o al menos acercarse, al nivel que le permitió conquistar un US Open en 2021 y establecerse de nuevo en el top 5 como hizo con cierta regularidad hasta 2025.

Medvedev busca recuperar su mejor nivel

El comienzo de año es siempre sinónimo de buenas noticias para el ruso, que ha jugado la final del Open de Australia hasta en tres ocasiones (2021, 2022 y 2024), aunque en ninguna terminó levantando el título después de caer ante Djokovic, Nadal y Sinner respectivamente.

Hace casi dos años, en Melbourne 2024, disputó precisamente su última final de Grand Slam, y lo que es peor de todo, desde que conquistara el Masters de Roma en 2023 solo ha podido ganar un título ATP en dos años y medio (el ATP 250 de Almaty en octubre de 2025), entre otras cosas por la hegemonía que han impuesto Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en los últimos tiempos.

"¿Alcaraz y Sinner? Son mejores, sacan genial, si repiten la consistencia del año pasado es casi imposible llegar a su nivel..."

Daniil Medvedev

De ellos ha querido hablar Daniil en la previa de su primer torneo del año (Brisbane): "Son mejores que los demás, su potencia de bola es superior a la del resto, se mueven con la misma intensidad o igual que los demás, sacan genial... Si repiten la consistencia de la que hicieron gala el pasado año, será casi imposible que alguien llegue a su nivel. Lo importante es llegar a medirse a ellos las máximas veces posibles. Si te enfrentas 10 veces a ellos, en alguna puedes ganarles", reconoció el moscovita.

Medvedev, que ha perdido seis de sus últimas siete finales a nivel ATP, espera reencontrarse con su mejor tenis meses después de separar sus caminos con el entrenador que le forjó desde joven, Gilles Cervara, quien le entrenó durante ocho años.

Carreño y Davidovich comparten cuadro en Brisbane con Medvedev

De momento, el tenista ha arrancado la temporada venciendo cómodamente al húngaro Martin Fucsovics en 1/16 del torneo de Brisbane (6-2 y 6-3). Su próximo rival será el estadounidense Francis Tiafoe, que hizo lo propio con el local Vukic. Pablo Carreño y Alejandro Davidovich también compiten en este torneo, el primero se medirá a Dimitrov y el malagueño se verá las caras contra Nakashima.

