José Antonio Gurpegui, catedrático, sobre el deseo de Trump por hacerse con Groenlandia: "La OTAN saltaría por los aires"

El experto confirma que entramos en una nueva dinámica en la geopolítica mundial y apela a que Europa apueste por una "defensa propia" desligada de EEUU.

Beni López
Publicado:

El mundo mira con preocupación hacia Groenlandia. Tras la captura de Maduro el pasado sábado por parte de las Fuerzas de Estados Unidos, Trump muestra sus ansias expansionistas por hacerse con Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca.

¿Qué consecuencias tendría la anexión de la isla ártica a Washington? ¿Estamos ante la llegada de un nuevo orden mundial? Todas estas cuestiones nos las ha respondido José Antonio Gurpegui, profesor catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá.

La presencia china en Groenlandia, la verdadera preocupación de Trump

"Groenlandia sí es una preocupación cierta" ha apuntado el experto. No obstante, Gurpegui añade que en el contexto en el que estamos, Cuba sale de esta ecuación, ya que "simplemente es una isla". "No tiene ninguna importancia como bastión de socialismo. No influye en nadie", ha añadido. Haciendo referencia a la isla caribeña, "en geopolítica mundial no pinta nada, pero Groenlandia sí".

Sobre las informaciones que apuntan a esa "invasión" o "acuerdo" de Estados Unidos, el catedrático afirma que "con Donald Trump nunca se sabe". "La primera ministra danesa tenía razón. Si Estados Unidos invade Groenlandia, obviamente la OTAN salta por los aires" ha señalado.

José Antonio Gurpegui sugiere que Europa trabaje sobre esta materia "con una defensa propia fuera de Estados Unidos".

"Lo que le preocupa a Trump es la presencia china y rusa, sobre todo China. Está lleno de barcos rusos y chinos. Y esa es su preocupación, más que las tierras raras" ha añadido. Además, el experto ha corroborado que "estamos ante un cambio en el orden mundial" donde China va a tener gran protagonismo.

Venezuela, en el punto de mira: "La última palabra la tendrán los militares"

Después de que EEUU raptara al que fue presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez ha tomado posesión como presidenta interina. Sobre la que fue vicepresidenta del país latinoamericano, José Antonio Gupergui ha avanzado que "está jugando a muchas bandas y eso es el problema".

En este tablero geopolítico, el catedrático ha hecho mención al considerado número dos del régimen de Maduro, Diosdado Cabello. "Creo que los dos (Rodríguez y Cabello) están representando una facción del Chavismo", ha detallado. Sobre el nuevo capítulo que podría venir, el experto detalla que desconocemos "mucho" de la cara interna del gobierno de Maduro.

"Creo que, por dentro, la última palabra la tendrán los militares y no sé hasta qué punto la CIA tendrá controlados a los militares o no", ha expresado.

De momento, María Corina Machado ha quedado fuera de los planes de Trump. Según el experto, Gurpegui ha apelado a un informe que recibió Trump hace cuatro sobre qué pasaría con Venezuela sin maduro, lo que habría traído "grandes disturbios y una situación muy problemática" en el país latino. "Si hubiera puesto a Corina en vez de a Delcy, probablemente tendríamos a Venezuela en un baño de sangre".

José Antonio Gurpegui
