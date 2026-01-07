Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Osasuna

La pierna viral de Rubén García: "Ni era IA, ni era mi pierna"

El futbolista de Osasuna comenta en sus redes sociales la foto sobre su musculada pierna.

La pierna viral de Rub&eacute;n Garc&iacute;a

La pierna viral de Rubén GarcíaX @RubenGarcia14

Publicidad

Rubén García, futbolista de Osasuna, se ha unido a los comentarios sobre su pierna tras una imagen viral que él mismo publicó en su Instagram tras el encuentro de Liga en el marcó el gol del empate rojillo 1-1 ante el Athletic Club.

Poco después publicó una foto de su pierna en X (Twitter), viralizando todavía más los comentarios sobre la increíble musculatura de su pierna.

Y es que Rubén García se sumó a la ola viral sobre su pierna con otro comentario: "Aquí termina todo, me ha pillado un fotógrafo poniéndome la pierna. Ni era IA, ni era mi pierna", bromeó el centrocampista de Osasuna en X (Twitter).

Rubén García, que milita en Osasuna desde 2018 y tiene 32 años, suma esta temporada 2 goles y 6 asistencias en 19 partidos en todas las competiciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Lamine Yamal revela los secretos de las vacaciones navideñas con su familia en Dubái

Las vacaciones de Lamine Yamal con su familia en Dubái: "Me levanté enfadado otra vez"

Publicidad

Deportes

La pierna viral de Rubén García

La pierna viral de Rubén García: "Ni era IA, ni era mi pierna"

Agente de la Policía Nacional

Libertad para Sinéad Kavanagh, la luchadora de MMA detenida en Canarias por agredir presuntamente a su mujer

Sorteo de octavos de Copa del Rey 2025-2026

Partidos sorteo octavos Copa del Rey 2025 - 2026: Albacete - Real Madrid, Racing - Barcelona y Deportivo - Atlético

Carlos Alcaraz
Tenis

El calendario de Alcaraz en el Open de Australia: Cuándo se juega, horarios y partidos del primer Grand Slam

Leo Messi, sonriente en su segundo partido con el Inter Miami
Leo Messi

Leo Messi, sin filtros: "Soy más raro que la mierda"

Parapente
Canarias

Muere un parapentista de 41 años tras sufrir un accidente en Adeje, Tenerife

El hombre entró en parada cardiorrespiratoria y no pudo ser reanimado pese a la intervención de los servicios de emergencia.

Lamine Yamal y Nico Williams
Supercopa de España

Barcelona - Athletic de Bilbao: Horario, alineaciones y dónde ver la semifinal de la Supercopa de España 2026 en directo

Catalanes y vascos se miden en la misma ronda que en la edición de 2025. Consulta los posibles onces, el horario y dónde ver la primera semifinal de la Supercopa de España entre Barcelona y Athletic.

Hansi Flick, en rueda de prensa

Flick se pronuncia sobre el regreso de Cancelo: "No está hecho todavía"

Nayanesh Ayman, paje de Baltasar: "Soy campeón del mundo y en mi tiempo libre ayudo a los Reyes Magos"

Nayanesh Ayman, 'rey' del Muay Thai y paje de Baltasar: "En mi tiempo libre soy campeón mundial"

Las vacaciones de Lamine Yamal con su familia en Dubái: "Me levanté enfadado otra vez"

Lamine Yamal revela los secretos de las vacaciones navideñas con su familia en Dubái

Publicidad