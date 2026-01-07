Osasuna
La pierna viral de Rubén García: "Ni era IA, ni era mi pierna"
El futbolista de Osasuna comenta en sus redes sociales la foto sobre su musculada pierna.
Rubén García, futbolista de Osasuna, se ha unido a los comentarios sobre su pierna tras una imagen viral que él mismo publicó en su Instagram tras el encuentro de Liga en el marcó el gol del empate rojillo 1-1 ante el Athletic Club.
Poco después publicó una foto de su pierna en X (Twitter), viralizando todavía más los comentarios sobre la increíble musculatura de su pierna.
Y es que Rubén García se sumó a la ola viral sobre su pierna con otro comentario: "Aquí termina todo, me ha pillado un fotógrafo poniéndome la pierna. Ni era IA, ni era mi pierna", bromeó el centrocampista de Osasuna en X (Twitter).
Rubén García, que milita en Osasuna desde 2018 y tiene 32 años, suma esta temporada 2 goles y 6 asistencias en 19 partidos en todas las competiciones.
