Djokovic se baja del torneo de Adelaida y siembra dudas para el Open de Australia: "Es muy decepcionante..."

No ha sido el mejor comienzo de 2026 para Novak Djokovic. El serbio de 38 años anunció este pasado domingo que dejará la PTPA (Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis), que buscaba mejoras y avances -especialmente en términos económicos- para los tenistas profesionales, aunque más concretamente en los de un ranking más bajo. No obstante, unas horas después también confirmó que ha decidido bajarse del que iba a ser su primer torneo del año, el ATP 250 de Adelaida.

Djokovic se baja del ATP 250 de Adelaida

Nole tenía pensado disputar este torneo que ganó en 2024 ante Sebastian Korda en la final para preparar su asalto al Open de Australia 2026. No obstante, Djokovic ha confirmado que no se encuentra bien físicamente y prefiere así seguir entrenando y debutar directamente en la primera ronda del major oceánico.

"No estoy del todo preparado físicamente, es muy decepcionante para mí..."

"Para todos mis fans en Adelaida, por desgracia no estoy del todo preparado físicamente para competir la próxima semana en el Adelaide International. A nivel personal es muy decepcionante para mí, ya que tengo recuerdos maravillosos de cuando gané el título allí hace dos años. Tenía muchas ganas de volver, porque realmente me sentí como jugar en casa. Ahora mi foco está en la preparación para el Open de Australia y tengo muchas ganas de llegar pronto a Melbourne y ver a todos los aficionados al tenis en Australia", explicó en una historia en Instagram.

Terminó el año 2025 ganando su segundo título ATP, primero en Grecia y también de categoría 250 como ocurrió en Génova, donde sumó su 100º título ATP. No obstante, no pisa una final de Grand Slam desde Wimbledon 2024 y tres de las últimas cuatro derrotas del año las sufrió ante Alcaraz y Sinner, los grandes dominadores del circuito ATP en los dos últimos años.

Favoritos para el Open de Australia

El Open de Australia comenzará el 18 de enero (cuadro principal) y finalizará el 1 de febrero. Lógicamente, tanto Alcaraz como Sinner son los dos grandes favoritos para alzarse con el título, y un escalón por debajo aparecen los nombres de Zverev, finalista del año pasado, Medvedev (tres veces finalista), Djokovic (10 veces campeón del torneo) y jugadores como Fritz, De Miñaur...

Carlitos, por su parte, aspira a una auténtica proeza en Melbourne, convertirse nada más y nada menos que en el tenista más joven de la Era Open en ganar los cuatro Grand Slams. Lo conseguiría con 22 años, superando a su ídolo Rafa Nadal, que ostenta el récord al hacerlo con 24 años y tres meses.

En lo referente all arranque de la temporada para el murciano, esta llegará con una exhibición en Incheon (Corea del Sur), donde se medirá al italiano Jannik Sinner el sábado 10 de enero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.