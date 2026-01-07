Los beneficios de nadar en aguas heladas: "El sistema inmune te lo refuerza un montón y..."

Ha pasado de ser una tradición religiosa a un reto personal, en el que los participantes lo ven como una acción terapéutica. Esta hazaña consiste en sumergirse en agua helada, cuanto más fría esté es más beneficioso para el cuerpo. En República Checa se han bañado a menos cinco grados en el exterior y con un agua a dos grados, los protagonistas lejos de quejarse están agradecidos de poder hacerlo. "Hago esto para recargar mis baterías, para poder recuperarme y para purificarme bien".

Es una tradición sumergirse tres veces para celebrar la Epifanía Ortodoxa, una costumbre que viene de hace mucho. No usan ningún tipo de protección contra el frío, evitan ponerse el neopreno para sentir más las bajas temperaturas.

Desde Antena 3 Deportes hemos contactado con un experto que compite dentro de aguas heladas, Mario Fernández Gorgojo, quien explica el cuerpo debe de estar preparado para afrontar un choque térmico tan fuerte y no sufrir ninguna consecuencia.

"Te tienes que meter en el agua de manera progresiva para que el sistema cardiaco se acostumbre al choque térmico que va a experimentar el cuerpo, ya que no suele estar preparado", señala Mario Fernández Gorgojo.

La entrada al agua de una manera brusca en el agua helada hace que el ritmo del pulso se acelere notoriamente, porque contrae los vasos sanguíneos y dispara la adrenalina. Todas las personas que recurren a este método para recargar su energía o por costumbre religiosa, dicen que el efecto de mejoría se nota al instante y de una manera muy efectiva. Mario nos lo ha confirmado en una entrevista a Antena 3 Deportes: "El sistema inmune te lo refuerza un montón, y luego también hay otros beneficios a nivel metabólico, la sensación de euforia cuando sales del agua es alucinante".

La mejoría del estado de ánimo también es uno de los motivos de hacer esta prueba, lo decía entre risas una de las participantes. "Hoy está más caliente que ayer, he notado mucho como ha mejorado mi estado de ánimo". Esta práctica ha pasado a ser un reto en muchos puntos de Europa exclusivamente factible para las personas más valientes.

