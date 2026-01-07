Nicolás Maduro y Cilia Flores sufrieron heridas al intentar huir de las fuerzas estadounidenses tras una puerta de acero

Tas la operación de Estados Unidos en Venezuela que se saldó con la captura deNicolás Maduro y su mujer Cilia Flores, se han ido conociendo nuevos detalles acerca de todo lo que ocurrió un 3 de enero que ya queda para la historia.

En el intento de huir de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos, Maduro y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos, según informó la cadena CNN. Esta información se conoce después de que funcionarios de la Administración de Donald Trump llevaran a cabo una reunión con legisladores estadounidenses a los que informaron sobre cómo se produjo la captura de la pareja y las posibles lesiones que podrían haberse causado mientras huían, indicaron a CNN fuentes familiarizadas con la sesión informativa.

Cilia Flores se golpeó la cabeza

Al parecer, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza. Lo que ocurrió es que Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, según informaron los funcionarios. Una vez detenidos, operadores de la Fuerza Delta de Estados Unidos les proporcionaron primeros auxilios.

El lunes, Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal con lesiones visibles, y el abogado de Flores declaró al juez que ella "sufrió lesiones importantes" durante su secuestro. "Además, se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas". Es por lo que el abogado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud.

Durante la audiencia, Cilia Flores se tambaleó y agachó la cabeza en ocasiones, mientras que Maduro presentó dificultades para sentarse y levantarse en algunos momentos, según reporteros presentes en la vista. Los bocetos de Flores en la sala la mostraban con vendas en la cabeza.

Los funcionarios del gobierno que informaron a los legisladores describieron la lesión en la cabeza de Flores como leve, según informaron fuentes a CNN. Algunos miembros de la Fuerza Delta resultaron también heridos durante la operación como resultado de un tiroteo que se desató con una fuerza cubana de reacción rápida estacionada cerca del complejo de Maduro, según los funcionarios del gobierno. Los soldados fueron alcanzados por balas y metralla, pero sus heridas no revisten gravedad y se espera su recuperación, reiteraron los funcionarios.

Nicolás Maduro y su esposa permanecen encarcelados en Nueva York, donde han sido puestos a disposición de un juez federal acusados de varios delitos relacionados con el narcotráfico de los que se han declarado inocentes.

