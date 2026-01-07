Ilia Topuria niega las acusaciones de su expareja: "Jamás ha ejercido violencia contra nadie"

Una cita judicial programada para las once y media de la mañana. La primera en llegar fue su ex pareja, Guiorgina Uzcategui, acompañada de su abogada. Ella, declinó hacer declaraciones a la prensa. Sí, las hizo, sin embargo el campeón de la UFC. Ha dicho que no estaba preocupado y que se encontraba feliz porque "muy pronto voy a poder ver a mi hija". Una niña de apenas año y medio fruto de la relación que ha mantenido durante dos años con su ex pareja. Tras romper la convivencia, Illia Topuria interpuso una demanda de divorcio. Y después empezaron los problemas.

Hasta ese momento, el equipo de comunicación del deportista pidió cautela pero la alarma saltó cuando el propio Topuria hizo público en redes sociales un comunicado en el que decía que estaba sufriendo "presiones intolerables" durante meses, a la vez que anunciaba haber remitido toda la documentación a los tribunales.

Niega las acusaciones de malos tratos

Poco tiempo antes, su ex pareja, Giorgina Uzcategui le había denunciado por malos tratos ante el Juzgado de Guardia de Móstoles, donde hoy los dos han comparecido. El motivo de la cita judicial de hoy no ha sido por esta denuncia en la que ella hablaba de "violencia doméstica y de género", sino para aclarar la situación de la hija que tienen en común y que la madre quiere llevársela a Estados Unidos, algo que el Tribunal tiene que autorizar al estar en proceso de divorcio.

Para Illia Topuria estos supuestos malos tratos de los que le acusa su ex, Giorgina Ella, no son sino una extorsión por pretensiones económicas. Pero para ello tendrán que declarar más adelante en este mismo juzgado. Lo que ha hecho hoy la jueza dirimir sobre la situación de la hija que tienen en común y que actualmente se encuentra al cuidado de su madre, que ha pedido autorización para viajar con ella a EE.UU

De la pequeña ha hablado el propio Topuria quien se ha limitado a decir que no estaba nervioso sino feliz porque pronto volverá a ver a su hija. Con sus declaraciones se deduce que lleva tiempo sin verla.

Eso sí, a su salida, el luchador se limitó a decir que podrá ver "pronto" a su hija.

